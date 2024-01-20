星宇航空1月16日起新增洛杉磯和舊金山至泰國清邁的航線

泰國旅遊局和星宇航空於1月16日在洛杉磯國際機場舉辦了一場文化活動，展示了清邁獨特的傳統，突顯了泰國旅遊局為促進美泰旅遊所作出的努力。

泰國 旅遊局洛杉磯辦事處與星宇航空日前共同携手宣布，自洛杉磯和舊金山 飛往泰國清邁的新航線現已啟航。從1月16日起，以其優質服務聞名的星宇航空將提供前往清邁的航班，為前往泰國北部這個充滿活力的文化勝地的乘客提供便利的通道。

為慶祝這一新合作，泰國旅遊局洛杉磯辦事處和星宇航空於1月16日在洛杉磯國際機場 （LAX）舉辦了一場文化活動，展示了清邁獨特的傳統，並突顯了泰國旅遊局為促進美泰旅遊所作出的努力。

搭乘首航從洛杉磯國際機場出發的乘客，收到了為他們開啟清邁之旅的特別禮品「象徵泰國的大象褲子」。

泰國旅遊局洛杉磯辦事處總監Pornpan Intratat表示：「我們很高興能與星宇航空合作，提供從美國飛往清邁的便捷航班。這項舉措符合我們將泰國定位為首選旅遊目的地的目標，展示清邁所提供的獨特文化體驗。」

清邁坐落在泰國北部的山區，是一座擁有豐富文化遺產、古老寺廟和風景如畫的城市。 活力充沛的市場、傳統表演和令人驚嘆的自然美景使其成為此生必去的旅遊目的地。 探索歷史悠久的老城區，參觀神聖的帕辛寺，或前往鬱鬱蔥蔥的茵他儂國家公園進行冒險。清邁提供多樣化的體驗，將傳統與現代完美融合。 了解更多，請登錄 Thailandinsider.com。

星宇航空北美公司總經理 王嘉基（Mike Wang ）表示：「我們期待推出連接美國和清邁這座迷人城市的新航線。這項措施不僅體現了我們對提供卓越旅行體驗的承諾，同時強化了我們從美國到台北、曼谷，現在又橫跨到清邁的航線網絡。」

泰國旅遊局洛杉磯辦事處熱切期待與星宇航空建立更緊密的合作夥伴關係，並誠摯邀請更多旅客透過這條便捷的航線探索您意想不到的泰國：starlux-airlines.com/en-US 。請注意，從洛杉磯國際機場或舊金山國際機場飛往清邁的航班需經台北轉機。

截至目前，星宇航空的機隊已經擁有21架飛機，並計劃在明年引進5架寬體飛機，其中包括4架A350-900和1架A330neo，這將進一步擴大航空公司的航線網絡。

星宇航空提供飛往北美的航班，其中包括洛杉磯和舊金山兩大目的地。舊金山航線目前每週運營三班，從3月20日起將增至每日一班，以滿足乘客的需求。此外，預計今年下半年將開通第三條飛往美國西雅圖的航線。