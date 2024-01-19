青旅假期古絲綢之路遊綺麗西域風光，藝術薈萃的古蹟、石窟、佛龕和文物

敦煌莫高窟。

公元前二世紀，漢武帝遣張謇出使西域，開闢了從長安經甘肅 、新疆 ，到中亞、西亞，並聯結地中海各國的陸上貿易通道-舉世聞名的古絲綢之路。古絲路從起點安西行到當時的中西交通要道敦煌，在敦煌分成南北兩路。南北兩路過伊朗後，又經伊拉克、敘利亞、黎巴嫩，過地中海，到達終點意大利的羅馬、威尼斯。2014年聯合國將「絲綢之路」列入世界文化遺產。

絲路沿線有眾多文化古蹟，如敦煌莫高窟、長城嘉峪關和漢代烽燧遺址、藏傳佛教寺院塔爾寺、高昌故城遺址等。絲路沿線的自然景觀奇特壯麗，如天山天池，吐魯番火焰山，張掖丹霞，青海湖鳥島等。絲路跨越了陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆，少數民族區域各有獨特的民族特色、傳統文化和宗教信仰。

廣受僑胞好評的『中國青旅假期』推出古絲綢之路十三天遊，24年4/03, 5/08, 6/05, 7/03, 8/07, 9/04, 9/11, 9/18, 10/09出發。介紹如下：第一天美國-北京。第二天抵北京。第三天北京-烏魯木齊,乘船遊天池。第四天烏魯木齊- 吐魯番,遊交河古城遺址,火焰山,坎爾井，晚宴維吾爾民族著名佳餚-烤羊腿，欣賞吐魯番盛典。第五天吐魯番-烏魯木齊，遊葡萄溝，大巴扎，新疆博物館 。晚宴新疆風味。第六天烏魯木齊-敦煌，遊陽關遺址，鳴沙山，月牙泉，觀實景歌舞劇敦煌盛典。第七天敦煌，遊莫高窟。第八天敦煌-嘉峪關，遊嘉峪關城樓，古城牆博物館。第九天嘉峪關-張掖丹霞-西寧，遊張掖丹霞地質公園。第十天 西寧-青海湖-西寧，遊青海湖， 日月山，倒淌河，登船遊青海湖，鳥島。第十一天西寧-蘭州，遊塔爾寺，東關清真寺。第十二天蘭州，遊劉家峽水庫，炳靈寺石窟，白塔山，黃河鐵橋。品嘗蘭州牛肉拉面。第十三天蘭州-美國。團費2299美金，費用包括國內旅遊交通，全程入住頂級五星豪華酒店（烏魯木齊希爾頓酒店，敦煌山莊，西寧萬達文華酒店，蘭州皇冠假日酒店），一日三餐，景點門票，英語導遊，旅行保險。