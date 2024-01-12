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預防心腦血管病，改善糖尿病併發症，防癌抗癌新年送禮、自用，首選藍夢海參靈芝皇 買一盒送一盒大優惠

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美國藍夢海參靈芝皇(Reishi Max with Sea Cucumber)。
美國藍夢海參靈芝皇(Reishi Max with Sea Cucumber)。

美國藍夢海參靈芝皇(Reishi Max with Sea Cucumber) ，全球首創採用南美洲的頂級海參，和多種高濃度有機赤靈芝包括：赤靈芝提取物 (Red Reishi Mushroom)，全破壁靈芝孢子粉(Ganoderma Mushroom)，舞茸靈芝(Maitake Mushroom) 和桑黃靈芝(Mesima Mushroom)的精選組合，經過高溫低壓洗滌消毒，去除海參和靈芝上殘留的重金屬、化學物質等，再經過納米緩釋技術提純，每天吃2顆濃度等於吃1條海參和半個赤靈芝的營養成分。眾所周知，海參富含很多營養成分可以強身健體、滋陰養顏，猶如生命保鮮劑。它富含蛋白質、鈣、鉀、鋅、鐵、硒、錳等活性物質，另含18種胺基酸且不含膽固醇，是高蛋白、低脂、低糖，對高血壓、冠心病、肝炎等病患及老年人的食療聖品。靈芝則在《神農本草經》中被列為上藥，“主養命以應天，無毒，多服、久服不傷人”，其活性成分可以提高機體抵抗力，有助平穩血糖值、保護心臟和具有抑制腫瘤細胞生長等作用。海參和靈芝皇的絕佳組合，是最佳食補健康保健品，讓生活節奏快的您，想什麼時候吃、就什麼時候吃；無需再有泡發海參和煮靈芝湯的麻煩啦!! 其15大功效如下：

幫助預防/抗癌作用；

保護肝臟，有助促進肝細胞再生作用；

保護腎臟，幫助抑制尿酸，對痛風有良好的效果；

增強肺部健康和功能，提高呼吸系統功能；

有助降三高，預防心腦血管病的發生；

幫助調整血糖，有效預防和改善糖尿病併發症；

能滋陰補血，對體弱氣虛有很好的調理作用；

能補腎益精，幫助壯陽，提高性功能作用；

增強機體免疫系統，美白祛斑，抗衰老作用；

改善骨質疏鬆，補充鈣質;

預防和改善類風濕性關節炎;

抗神經衰弱、改善失眠、提高記憶力；

有助促進生長發育作用；

抗疲勞作用，增強體質，提高身體機能；

具有極強的清除自由基的能力，抗輻射。

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