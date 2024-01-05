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新年新氣象，貴騰賭場大酒店一月活動連連！

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高達50萬元財運到老虎機大賽。
高達50萬元財運到老虎機大賽。

加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店

新的一年，到貴騰賭場大酒店，娛樂遊戲，應有盡有！在1月15日，周一下午4時至晚上8時，快來參加「新年新勝利現金歡樂送」！每小時抽獎。晚上8時，保證抽出1位2萬元幸運現金獎贏家！另加，30位2024元免費老虎機獎賞贏家。

還有，在1月27日，週六晚上6時至10時，快來參加「15萬元  Tundra及現金獎酬賓大放送」贏精彩獎品！每小時抽獎。晚上10時，保證抽出1位TOYOTA TUNDRA SR5贏家！另加，100位1000元現金獎贏家。

此外，1月4日至3月28日，每個周四，下午1時至6時，還有「高達50萬元財運到老虎機大賽」。頭獎高達1萬5000元現金。每次大賽保證40位贏家！FORTUNE級別獎賞卡贏家，可贏取雙倍獎金金額！ROYALTY和CHAIRMAN級別獎賞卡贏家，可贏取三倍獎金金額！獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

另外，貴騰賭場大酒店現已推出全新行動APP，讓賓客可以隨時查詢個人專屬優惠和獎勵，並追蹤老虎機遊戲額度。賓客可以在Google Play或App Store免費下載這款APP。需年滿21歲，方能申請會員卡或貴騰APP。欲知更多關於貴騰獎勵計畫的完整訊息，請點選此處 。

準備好迎接貴騰賭場大酒店一系列激動人心的活動，這些活動一定會點亮您的娛樂日曆！所有活動門票都可以在 www.gratonresortcasino.com 網站上購買。

●2/16 – Regine Velasquez

關於貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino)

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com或致電707-588-7100。

15萬元 Tundra及現金獎酬賓大放送。
15萬元 Tundra及現金獎酬賓大放送。
新年新勝利現金歡樂送。
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加州 北加 賓大

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