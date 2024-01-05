新年新氣象，貴騰賭場大酒店一月活動連連！

高達50萬元財運到老虎機大賽。

加州 羅勒爾特公園市ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店

新的一年，到貴騰賭場大酒店，娛樂遊戲，應有盡有！在1月15日，周一下午4時至晚上8時，快來參加「新年新勝利現金歡樂送」！每小時抽獎。晚上8時，保證抽出1位2萬元幸運現金獎贏家！另加，30位2024元免費老虎機獎賞贏家。

還有，在1月27日，週六晚上6時至10時，快來參加「15萬元 Tundra及現金獎酬賓大 放送」贏精彩獎品！每小時抽獎。晚上10時，保證抽出1位TOYOTA TUNDRA SR5贏家！另加，100位1000元現金獎贏家。

此外，1月4日至3月28日，每個周四，下午1時至6時，還有「高達50萬元財運到老虎機大賽」。頭獎高達1萬5000元現金。每次大賽保證40位贏家！FORTUNE級別獎賞卡贏家，可贏取雙倍獎金金額！ROYALTY和CHAIRMAN級別獎賞卡贏家，可贏取三倍獎金金額！獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

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●2/16 – Regine Velasquez

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