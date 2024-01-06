面臨動盪的房地產市場您需要選擇更有經驗和資源的地產經紀公司為您順利買賣您的愛屋 灣區最大房地產公司Deleon 精英團隊竭誠為您服務

灣區排名第一的上市團隊德立昂（Deleon ) 公司，擁有最堅強的房地產經紀、律師、會計師、財務精算師團隊，公司提供全面巿場行銷資源，包括：房屋上市前的檢查、裝飾、以及Integra Law Group 的法律諮詢服務等。

新春伊始、萬象更新，新的一年裡，灣區 最大的房地產 公司德立昂（Deleon )為讀者推出了多項優惠專案，且以3.5% 或更低的總佣金協助讀者出售愛屋，詳情可與德立昂資深華裔 經紀Audrey孫聯絡，安排一個免費評估服務，Audrey 精通國、粵語, 專業經驗豐富，洽詢專線650-785-5822。灣區排名第一的上市團隊德立昂（Deleon ) 公司，總部設於柏拉阿圖市，成立灣區多年，擁有最堅強的房地產經紀、律師、會計師、財務精算師團隊，公司提供全面巿場行銷資源，包括：房屋上市前的檢查、裝飾、以及Integra Law Group 的法律諮詢服務等。

目前房地產買賣已經進入了電子新時代，賣方再也不必向買方經紀支付2.5%或多的佣金服務，德立昂公司大多數的賣家，選擇僅向買家支付1萬美元佣金。這種以客戶為中心的買賣房地產服務，可以為為賣家省下大筆佣金支付費用。另外如果直接和德立昂聯絡購買德立昂代理的上市房屋，並直接提交報價，德立昂將免收100%的買方佣金。

1月份德立昂將舉辦兩場資產拍賣（Estate Sale )說明會，時間地點如下：

1月6日及7日（ 周六、日），上午10時至下午1時，366 Stevick Drive , Atherton CA。

1月20日及21日（周六、日），上午10時至下午1時，25 Las Piedras Street Portola Valley CA。

歡迎潛在買家及賣家擁踴出席。

本周德立昻推出的一幢柏拉阿圖市豪華獨立住宅，目前正在市場上熱烈銷售中，該豪宅擁有4房、3.5浴、建地3116呎，總面積11250 呎，售價598萬8000元。歡迎與Audrey孫小姐聯絡。或參考世界日報1月6日德立昂半版彩色廣告，掃描二維碼，了解更多資訊。