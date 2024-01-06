華美銀行基金會攜手聖丹斯協會與Gold House共同創立全球首個電影製作人基金促進少數族裔電影工作者蓬勃發展
2024年1月4日，華美銀行基金會（East West Bank Foundation）聯合知名非營利組織聖丹斯協會（Sundance
Institute）和Gold House共同宣佈建立「聖丹斯協會ONE HOUSE電影製作人基金」（One House Filmmakers Fund），為被長期忽視的少數族裔電影製作人提供絕對充足的融資及培訓資源，幫助他們提升影響力。同日，該基金公佈了首批獲得資助的十位電影製作人。Gold House是這項基金的主導機構。該組織是文化生態的引領者，致力於整合、投資與支持亞太裔創作人和公司，幫助他們創造更美好的未來。華美銀行基金會是華美銀行下屬的慈善機構。此次參與支持這項基金的成立，不僅進一步提高了該行在娛樂產業中的影響力，同時還為來自不同背景的創作者提供舞台，鼓勵他們創造具有影響力的文化對話。
一直以來，少數族裔電影製作人在娛樂產業中往往遭受忽視，面臨融資難的問題。根據加州大學洛杉磯分校（UCLA）發佈的《2022年好萊塢多元文化報告》( 2022 Hollywood DiversityReport)，儘管少數族裔在美國人口數量中佔比超過42%，但僅有三分之一的導演是有色人種，而他們所執導的電影預算大多不超過2,000萬美元。然而，各類報告顯示，若幕後製作團隊擁有多元文化背景，幕前的演員陣容通常也會同樣地呈現多元化。而演員多元化的電影，在票房表現方面通常會優於演員族裔單一的作品。這種現象明確地顯示出市場對於多元化故事內容的迫切需求。
除了Gold House、聖丹斯協會和華美銀行基金會，LatinX House、GLAAD、全國有色人種協進會好萊塢分會（NAACP Hollywood Bureau）和RespectAbility等組織也在評選中發揮了重要作用。此次入選的十位電影製作人不僅會獲得絕對充足的資金支持，還將受到業內電影製作人及行業領袖的指導，接受技能培訓，獲得在經營方面的全方位支持，並在今年Gold House及其合作夥伴舉辦的活動項目中進行推廣。
華美銀行的董事長兼最高執行長吳建民 (Dominic Ng) 表示：「華美銀行基金會很榮幸能以創始合夥人的身份支持創建One House電影製作人基金。華美銀行十分重視在娛樂、藝術等各行業中推廣多元化與包容性。我們相信，透過鼓勵來自不同文化背景的電影製作人創作內容，能有效地在不同社區和族裔間搭建溝通的橋樑，促進文化交流與相互理解。」作為全美最佳營運銀行，華美銀行一直致力於推動娛樂產業發展，為美國和亞洲的影視作品提供重要的融資服務。
One House 電影製作人基金秉持 Gold House的一貫使命，透過為亞太裔移民和支持多元文化的合作夥伴賦能，並共同創造更美好的未來。欲瞭解更多關於今年入圍電影製作人的資訊，請參閱goldhouse.org/OneHouseFilmFund。
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