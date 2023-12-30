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美好安徽與世界對話2023安徽文旅推介會 12月21日圓滿舉行

工商訊
往左至右：加州主計長郭嫻 (Malia Cohen) ，安徽省人民政府副省長孫勇，財政部部長馬世雲（Fiona Ma）。
往左至右：加州主計長郭嫻 (Malia Cohen) ，安徽省人民政府副省長孫勇，財政部部長馬世雲（Fiona Ma）。

11月15日，中國國家主席習近平與美國總統拜登於費羅麗莊園（Filoli Garden) 舉行了歷史性的會晤。而在12月21日，這座莊園再度迎來歷史時刻，安徽省人民政府副省長孫勇率領安徽省代表團，在此舉辦了「美好安徽與世界對話2023安徽文旅推介會」。此次活動旨在促進中美文化和旅遊交流，深化合作，提升安徽文旅品牌的知名度和美譽度。

孫勇副省長表示，儘管安徽和加利福尼亞州相隔千山萬水，但文明的紐帶讓兩地友好交往源遠流長。他期望此次訪問能夠強化雙方的瞭解和交流，希望在經貿、文化、旅遊、教育、環保等多個領域展開深入合作。

中國駐舊金山總領事館副總領事周茂義在致辭中表示希望此次推介會成為感知中國之旅的新起點。他歡迎各界人士親身到安徽，感受中國地大物博及日新月異的不同面貌，共同書寫兩國人民友好故事。

加利福尼亞州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、副州長辦公室國際事務顧問埃文．裡德（Evan Reade）、財政部部長馬世雲（Fiona Ma）、加州主計長郭嫻 (Malia Cohen) 、三藩市半島旅遊局局長約翰．胡塔爾（John Hutar）也紛紛登臺致辭，表示對安徽省代表團的熱烈歡迎。各政界官員一致表示，此次訪問將有助於增進市民對安徽和中國的了解，並表達了在文化、旅遊、教育、環保等領域展開合作的期望。

安徽省文化和旅遊廳廳長周明潔進行了安徽文旅推介。推介會上還包括茶藝展演和巧克力品鑒互動環節，讓與會嘉賓在徽茶中感受美好安徽，切身體驗中美文化的交流融合。活動吸引了逾170位與會嘉賓，其中包括安徽省友好代表團、中國駐三藩市總領事館和美國商協會代表，氣氛熱烈，許多僑胞從南灣趕來，充分展現了中美友好交往的蓬勃活力。

灣區政商各界人士代表出席安徽文旅推介會。
灣區政商各界人士代表出席安徽文旅推介會。

拜登 加州 舊金山

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