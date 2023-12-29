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金城銀行祝福大家新年快樂

工商訊
執行長林懿明、副董事長曾柏華、董事譚秋琴、總經理吳國駒等合唱。
執行長林懿明、副董事長曾柏華、董事譚秋琴、總經理吳國駒等合唱。

金城銀行於日前在酒店歡慶聖誕佳節！董事長吳光宜伉儷，副董事長楊明耕、曾柏華、Al Duran伉儷，董事譚秋琴伉儷、執行長林懿明、總經理吳國駒伉儷，和駐休士頓臺北經濟文化辦事處韋天翔組長、休士頓華僑文教服務中心王盈蓉主任、黃依莉副主任以及所有貴賓和員工均參加盛會，為一年中最為輕鬆愉悅的夜晚揭開序幕！

金城銀行於 10月慶祝成立38週年，總資產達到創紀錄的17億美元，貸款、存款和淨收入均創歷史新高。 吳董事長光宜(見圖) 於晚宴開場致詞時感謝銀行客戶和社區朋友的長期鼎力支持，以及所有員工在過去多年的努力耕耘及貢獻。特別是貸款和存款都有顯著成長。 截至2023年12月，金城銀行的總資產已超過17億美元，過去3年成長超過 50%。金城銀行持續擴大市場佔有率，並於今年第一季在北加州成功開設了新的佛利蒙分行。

金城銀行迄今在舊金山灣區有三個分行，南加州也有三個分行。 這是一個重要的里程碑，也是金城銀行致力於為德州和加州社區提供服務的肯定。將確保銀行堅持改善客戶的銀行體驗。在邁入新的一年之際，讓過去 38 年所取得的成功的基礎上再接再厲。繼續共同努力，為客戶帶來最優質的服務。」

2020年，疫情期間，金城銀行在北加州伯林格姆(Burlingame)開設貸款辦公室，進一步擴大加州市場。 2021 年，從加州First Choice銀行收購了羅蘭崗(Rowland Heights)分行，並在北加州密爾布瑞(Millbrae)開設了一家新的全方位分行。 2022年，在北加州庫比蒂諾(Cupertino)開設了第五家加州分行；並完成核心系統轉換，以支持銀行未來的成長。 今年，在三月銀行危機爆發之前，金城銀行在加州彿利蒙(Fremont)開設了第六家分行。在經過無數個不眠之夜和辛勤工作，成功地建立並發展新分行業務。

接續的晚宴則在美食和員工精心準備的表演中熱鬧進行，尤其是令人興奮的抽獎活動，在吳董事長加碼贈送額外的二仟元和IPhone手機，現場歡樂氣氛達到最高點；而在財務長蔡振忠第二次抽到二仟元第一特獎時，全場幾乎爆

炸了。最後大家互道聖誕快樂，相約明年再聚！金城銀行董事長、董事會、執行長和全體同仁也祝福所有客戶和社區朋友佳節愉快、身體健康！德州休士頓百利總行地址 (9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036)。電話:713-

777-3838。

董事長吳光宜。
董事長吳光宜。

加州 北加 貸款

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