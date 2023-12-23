大漠孤烟直，長河落日圓青旅假期推內蒙古寧夏甘肅遊

希拉穆仁大草原。

內蒙古位於中國北部邊疆，由東北向西南斜伸，呈狹長形，佔中國總面積12%，國境線長達4200公里。 內蒙古有十大景觀，即草原、森林、沙漠、河流、湖泊、溫泉、冰雪、邊境線、民族風情、歷史古蹟，其中不乏世界級精品，如成吉思汗陵、昭君墓、古長城、陰山古剎五當召、五塔寺、貝子廟等。 寧夏位於絲綢之路上，內接中原，北連大漠，既有江南水鄉之秀美，又有塞外大漠之雄渾，有「神秘東方金字塔」之美譽的西夏王陵，有千年來游牧民族在岩石上刻下的幾萬幅賀蘭山岩畫，還有展示神秘西夏王朝起落與興衰的西夏博物館 ，其中西夏王陵已被列入世界文化遺產預備名單。 甘肅 南部素有「小西藏」之稱，造訪甘南，將感受到藏傳佛教無處不在的魅力。

廣受僑胞好評的美國中青旅『中國青旅假期』推出內蒙古寧夏甘肅風情遊，2024年4/10, 5/08, 5/22, 9/04, 9/11, 9/18出發。 介紹如下：第一天美國-北京。 第二天抵北京。 第三天北京-呼和浩特， 遊清代綏遠將軍衙門等景點。 第四天呼和浩特-希拉穆仁大草原，參加草原活動體驗游牧民族風情，看賽馬、射箭、摔角，祭敖包山，走訪牧戶，品嚐草原自製奶製品，觀賞草原日落，欣賞蒙古歌舞表演。 第五天呼和浩特，遊西漢遠嫁匈奴的王昭君之墓，建於明朝的大召，五塔寺，晚宴烤羊肉。 第六天呼和浩特-鄂爾多斯，遊蒙古帝國首都美岱召，五當召。 第七天鄂爾多斯-銀川，遊成吉思汗陵，欣賞黃河曲折延綿。 第八天 銀川，遊西夏王陵，賀蘭山岩畫，西夏博物館。 第九天銀川-中衛，遊青銅峽水庫山崖108塔，枸杞觀光區。 第十天中衛-蘭州，參觀高廟，乘羊皮筏子在黃河古道上漂流，晚餐蘭州牛肉拉麵。 第十一天蘭州-夏河，遊劉家峽水庫，炳靈寺石窟。 第十二天夏河-蘭州，遊甘南小西藏拉卜楞寺，蘭州黃河鐵橋。 第十三天蘭州-美國。團費2099元，含國內旅遊交通，入住正規品牌五星級飯店，一日三餐，景點門票，優秀英語導遊及旅遊保險。