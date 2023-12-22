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高麗超市巨型薑餅屋免費聖誕老人合照

工商訊
高麗超市巨型薑餅屋。
高麗超市巨型薑餅屋。

和家人一起聖誕購物，帶孩子們到高麗超市薑餅城堡，來經歷一次驚喜的聖誕購物之旅吧！今年聖誕老人將會來到高麗超市34呎寬，18呎高的薑餅城堡，和顧客家庭一起拍照，享受一個驚喜而又溫馨的聖誕節。Haven Consulting 的Curt Haven 在談到這座薑餅城堡時表示：「今年聖誕老人將於12月15日至12 月25 日來到，和顧客和家人拍照並享受這一節日傳統。」

高麗超市東主BJ Yu表示，他們花了三個半星期的時間在受歡迎的Rancho Cordova超市內建造了一座由 14萬 塊餅乾製成的大型可食用薑餅城堡。他說：「今年，我們將像過去一樣為社區提供拍照的機會。」這座薑餅大廈是由Newton主廚製作的，他是一位擁有37年經驗的資深糕點師，曾於2013年和2014年被餐廳協會授予年度最佳糕點師第一名。免費拍照活動安排在上午10時至晚上8時直至聖誕節，並可在現場免費列印。

高麗超市成立於1973年，除了提供特色食品外，全年還會舉辦各種活動，以慶祝沙加緬度地區的多元化文化。沙加緬度高麗超市位於10971 Olson Dr, Rancho Cordova, CA. 欲了解更多信息，請訪問sac.kpmar.com 或致電 (916) 853-8000。

聖誕老人將於12月15日至12月25日來到，和顧客和家人拍照並享受這一節日傳統。
聖誕老人將於12月15日至12月25日來到，和顧客和家人拍照並享受這一節日傳統。

聖誕節

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