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法鼓山舊金山道場 1月13至1月16日舉辦五場《經典與生命》系列講座

工商訊
法鼓山舊金山道場五場精彩《經典與生命》系列講座。邀請讀者一起來學習法師們從原始佛典，六年閉關，及印度結夏安居中所淬鍊出來的正知見與生命智慧。
法鼓山舊金山道場五場精彩《經典與生命》系列講座。邀請讀者一起來學習法師們從原始佛典，六年閉關，及印度結夏安居中所淬鍊出來的正知見與生命智慧。

法鼓山舊金山道場將於1月13至1月16日舉辦五場精彩《經典與生命》系列講座（實體線上），由現任法鼓山教團副住持暨紐約東初禪寺資深弘講師果廣法師，及擔任東初禪寺監院及北美護法會輔導法師常華法師蒞臨灣區弘講。邀請讀者一起來學習法師們從原始佛典，六年閉關，及印度結夏安居中所淬鍊出來的正知見與生命智慧。

五場講座主題：

一、幸福與快樂的心法

1/13（六）9：30 am — 12 pm

常華法師主講/實體

二、從《阿含經》看佛教的生死觀

1/13（六）7 pm — 9：30 pm

果廣法師主講/實體+線上

三、從《阿含經》看佛教的因果觀

1/14（日）2 pm —5 pm

果廣法師主講/實體

四、閉關心得分享：空劍與空盾

1/14（日）7：30 pm — 9：30 pm

果廣法師主講/實體+線上

五、印度結夏心得分享：千年常駐流水僧

1/16（二）10 am — 12 pm

果廣法師、常華法師主講/實體

地點：法鼓山舊金山道場，地址255 H Street, Fremont, CA 94536。

詳細活動訊息請參閱  https://www.ddmbasf.org/zh-hant，來電詢問:510–246–8264，電郵[email protected]

舊金山 印度 灣區

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