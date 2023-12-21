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多種語言版本的發現、避免和報告詐騙新説明資訊

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詐騙者會說您的母語。因此FTC現在以多種語言接受詐騙報告。要以中文普通話、他加祿語、越南語、法語、阿拉伯語、韓語、俄語、葡萄牙語、波蘭語及許多其他語種報告詐騙，請致電FTC，號碼為：(877) 382-4357。按3與口譯員交談。要報告身份盜用，請致電（877）438-4338並選擇您的首選語言選項。電話開通時間為東部時間上午9點至下午5點。

希望能線上舉報？請訪問英文網站 ReportFraud.ftc.govIdentityTheft.gov — 或訪問網站的西班牙語版本ReporteFraude.ftc.govRobodeIdentidad.gov。 將立刻指導您需要進行的後續步驟。 

可是，還有更多資訊。現在，您可以在網站ftc.gov/languages訂購多種語言版本的免費出版物。通過網站，您將學習如何避免詐騙，如果您已向詐騙者付款該怎麼辦， 以及如何避免針對您的小型企業的詐騙 。甚至專門為最近抵達美國的人們提供了一本反欺詐手冊。

希望得到列印版本的資訊？您可以在網站ftc.gov/bulkorder訂購多種語言版本的免費出版物。現可訂購簡體中文、韓語和越南語版本的《避免詐騙的方法》以及《詐騙與您的小型企業》。並且，您可以和以前一樣通過ftc.gov/ordenar訂閱西班牙語版本。

無論您是線上獲取FTC材料還是印刷版，我們都希望您能與社區的家人和朋友分享。通過分享您對詐騙的瞭解並報告您的經歷，您可以幫助阻止詐騙並保護您的社區。

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