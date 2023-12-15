無限康糖靈 預防和改善糖尿病併發症 聖誕新年期間 買一盒 送一盒!

無限康糖靈是在美國GMP標準藥廠製造生產，使用植物纖維膠囊，100%純植物配方，無任何副作用，適合素食者服用效果更好，更安全。

傳統治療糖尿病的方法只能暫時控制血糖，而不能從根本上使人體的胰島功能恢復正常，從而徹底治癒糖尿病。西藥中的磺脲類降糖速度快，對胰島的傷害最大，而且易引起低血糖的發生；而雙胍類是通過腎臟排出體外，易產生乳酸過高，造成乳酸性酸中毒。並隨著病史的延長，肝、腎等機體各臟器越來越損傷，胰島素分泌越來越不足，從而最終靠打胰島素來維持機體代謝平衡。

最新研究發現：高濃度南美洲野生的「玉桂提取物+葫蘆巴種籽」，可迅速控制血糖及防止糖尿病併發症 有奇效。而美國無限藥業的無限康糖靈(DiabesTrol Max™) 是採用南美洲野生珍貴植物，包括野生玉桂提取物，胭脂僊人掌粉末，武靴藤提取物，胡蘆巴種籽，藤黃果提取物，越橘提取物，苦瓜提取物等經過超高科技納米緩釋技術研製而成的一種對於糖尿病者有治標又治本的功效。服用後的病患可無需控制飲食、可無需終身服藥。

它的有效成分通過將弱酸性體質，逐漸轉變成弱鹼性體質來增加胰島素的分泌和活性；並通過修復受損胰腺、促進胰島β細胞的再生，並提高胰島素對血糖水平的穩定作用，達到穩定血糖；從而從根本上杜絕「II型糖尿病」的成因，進一歩達到提高人體扺抗力、延緩衰老的作用。可明顯改善多飲、多食、多尿、體重減少、肢體乏力、失眠等症狀。

它的有效成分具有 6大功效：

南美洲野生玉桂提取物：可增加血糖代謝達20倍，顯著有助調節血糖，防止及改善併發症。

中東葫蘆巴種籽萃取精華：可有效增加胰腺β細胞再生，有助迅速分解胰島素，協助平穩調控血糖。

印度苦瓜萃取精華：所含的凝集素可降低血液中的葡萄糖濃度，有效幫助併發症的康復。

斯里蘭卡 武鞭藤提取物：可幫助胰島素β細胞的修復和再生。

墨西哥 胭脂仙人掌提取物：可幫助恢復血糖正常值，改善糖尿病，增強胰島素敏感度。

南非藤黃果提取物：有助減少在餐後的葡萄糖吸收率，從而幫助降低血糖值及改善血糖代謝。

無限康糖靈是在美國GMP標準藥廠製造生產，使用植物纖維膠囊，100%純植物配方，無任何副作用，適合素食者服用效果更好，更安全。凡看此新聞訂購者會享受買一盒送一盒的大優惠，機會難得，請馬上撥打訂購熱線：516-690-8888或到三藩市的天天集團、恆豐泰、依力臣參茸。屋崙：國泰參茸、美參參茸、亞洲參茸。沙加緬度：永泰參茸、萬寶參茸。西雅图：大参林参茸，夏威夷的北美參行等特約經銷商訂購享優惠。

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