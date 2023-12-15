如何為自己準備好長照保險又省稅？

理財專家黃曉東。

加州會實施的法規將規定所有W-2和1099的受僱人士將會在每張薪水單被扣額外的工資稅,每年高達3%，40萬收入每年要繳1.2 萬元，用以支付 一個由州政府成立的基金，將來用這個基金來支付長期照護昂貴的費用。 但是政府基金將支付的長照 費用總額可能每人只有3.6-6萬元，根據加州政府的保險 網站，現在加州長照的費用每月是6000元，這樣只夠6個月-一年 的長照費用。 如果你只有30-40歲，還要一直婦薪稅到退休，很不划算。 怎麼辦呢？ 這個法規將允許自己購買長期照護保險的人免繳新增的入息稅，所以是自己買比較划算。

為什麼政府會要求大家買長照保險？ 根據官方統計，65歲以上的美國人有70%在離開之前要用到長期護理。 長期護理統常要5-8年的時間，包括中風，癌症及老年癡呆症等等都會需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在6000元-8000元，如果要5-8年將花費50萬元到120萬元。 政府的計劃只保你6個月-一年的長期護理，大部份人都不夠用，你如果根據自己的需求私人購買長照保險，就可以免繳政府工資稅了！ 1.可以依照你個人的需求購買，付費方式靈活，一但購買保費 保證不會漲！ 2.長照理賠保證終生沒有上限，不用擔心用完！3.將來如果用不到長照，有人壽保險理賠給你的家人，而且理賠不用繳稅！4.夫婦合買，可以用一份保費保兩人，比較省錢。5.如果你將來改變主意，你可以取消保單而取回你的保費。6.這種保單可以在家請人照顧，也可以用在養老院，每個月的理賠福利都是免稅的！7.很多人曾經被保險公司拒保，我們代理多家保險公司，都是財務穩定的A 級公司，可以找到讓你成保的公司，如果你有三高，或有糖尿病，或B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨蘇松等病可接受。8.同時給大加介紹一種保本也保收入的退休年金，開戶就有25%-45%獎金，而且每年保證有利息增長，可以領收入直到終生，投資十萬在這種年金，你的收入 而留給後代的總數可高達65萬元！

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