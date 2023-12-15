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聖誕老人提前為一名幸運「天河」客人送上節日大禮玩家玩亮牌牌九豪取53萬4121元巨額累積彩金

工商訊
『天河』還將為客人們奉上無與倫比的節日慶祝活動，各具特色的環球美食，以及多項精彩的跨年活動。
『天河』還將為客人們奉上無與倫比的節日慶祝活動，各具特色的環球美食，以及多項精彩的跨年活動。

「天河大賭場」隆重宣佈，一位幸運的「天河會員」在這個歡樂的節慶期間，增添更喜悅的玩樂樂趣。這位幸運兒於2023年12月2日玩「亮牌牌九撲克」（Face-Up Pai Gow Poker）時成功擊中了「七張同花順」（7-Card Straight Natural）從而贏取了高達49萬643元的彩金以及額外的4萬3478元「財富紅利」（Fortune Bonus）獎金支出，共計贏得了高達53萬4121元的巨額彩金。本次最新大獎是繼7月4日另一位幸運玩家在「天河大賭場」玩同款流行桌面遊戲並贏得逾百萬美元大獎後的又一超級大獎。截至目前為止，「天河」已於2023年內支付了總計逾四百二十萬的牌九累積獎金。

「在『天河』玩各式各樣的桌面遊戲往往預示著鴻運當頭的時刻。能夠與客人共同慶祝那些重大而改變命運的勝利是我們每個『天河人』都極為珍視的美好體驗」，「天河大賭場」總裁Michael J. Facenda先生開心地表示。「我們的歡慶活動還遠不止於此。『天河』還將為客人們奉上無與倫比的節日慶祝活動，各具特色的環球美食，以及多項精彩的跨年活動——在今年的節慶歡樂期間，每位蒞臨『天河大賭場』慶祝節日的客人均能在此找到適合自己的休閒娛樂項目，無限精采不容錯過。」

除了豐富多彩的餐飲美食及休閒娛樂項目之外，「天河大賭場」還隆重地宣佈第二屆「年度希望花環展」正式開幕，此項年度節慶項目將最終捐贈出高達1萬5000元的善款用於支持本地區慈善機構。在整個十二月，賭場客人將可（親臨現場）投票選出自己最喜愛的花環，客人只需親臨任意一處活動推廣中心並使用「天河貴賓會員卡」刷卡即可。全部十家參與本次展出的慈善機構均將自動獲得1000元的善款支持。此外，最終奪得花環展第一名的機構還將額外獲贈2500元的善款，而第二名得主將獲贈1500元的額外捐款，第三名則可獲贈1000元的額外捐款。特別頒獎儀式及支票展示將於2024年1月11日舉行。

欲瞭解更多關於「天河大賭場」的資訊及詳情，包含老虎機及賭桌遊戲、會員獎勵計畫、餐飲美食、休閒娛樂項目、即將開展的優惠活動及更多，請登錄www.SkyRiver.com。

「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司的合作項目， 由Boyd Gaming 負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業，提供面積達 10萬平方呎的博彩娛樂場地，2100部最熱門老虎機、超逾80枱桌面遊戲及17家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情，請登錄www.SkyRiver.com

天河大賭場送出成功擊中了「七張同花順」贏取的彩金以及額外紅利」（Fortune ...
天河大賭場送出成功擊中了「七張同花順」贏取的彩金以及額外紅利」（Fortune Bonus）獎金支票，共計53萬4121的彩金。

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