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基督之家三家 周五聖誕晚會 歡迎參加

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基督之家三家的小朋友們在慶會活動中精彩快樂的演出。
基督之家三家的小朋友們在慶會活動中精彩快樂的演出。

12月，一個充滿歡樂的月份，也是一個充滿聖誕氣息的月份．我們的周圍被聖誕祥和氣氛所壟罩，商場、公司、醫院，可能你我的家中，都聽得到聖誕音樂、歌曲，看得到聖誕樹、聖誕禮物．但是聖誕，是誰誕生？不是聖誕老人，而是主耶穌基督。

有人說，人類在月球上走路，是一個創舉，然而創造宇宙萬物的神成為人，在地球上行走，才是真正更大的創舉，主耶穌就是神成為人來到地球上。為什麼神要成為人？因為要把與神隔絕的人，帶回到神的面前，與神恢復關係．

聖誕節的由來是什麼？第一個聖誕節發生了什麼事？基督之家第三家的小朋友們，要用詩歌、短劇，各樣的形式來告訴我們聖誕節的故事。當然也要一起唱聖誕詩歌。歡迎前來與大家一同共度聖誕晚會．就在這個周五，12月15日，晚會七時開始，歡迎邀請鄰居、親朋好友一同參加．

另外12月24日早上11時由基督之家教會主任牧師謝冠廷牧師証道有關聖誕福音信息，歡迎闔府參加主曰崇拜，一同紀念慶祝救主降生，感謝讚美，共沐主恩.。

詳細資訊請參閱網頁：WWW.HOC3.ORG。基督之家三家地址：4248 Solar way, Fremont, 94538，電話：510-651-9631。

聖誕節

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