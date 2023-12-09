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舞象基金會（Dancing with the Elephant)【故事、敘事，與解讀生命----生命的潛在影響力】李崇建、甘耀明12/1/23 南灣僑教中心開講，出席者眾，大受歡迎！

工商訊
兩位主講人針對自閉兒、過動兒，建議用寫作的方式讓他們得以疏通並使情緒得以發洩，進而建立互相溝通方式。
兩位主講人針對自閉兒、過動兒，建議用寫作的方式讓他們得以疏通並使情緒得以發洩，進而建立互相溝通方式。

在台灣頗具知名度的舞象基金會（Dancing with the elephant) 來美開講，主要對象為在美國之華裔居民，希望透過理性思維所推動的一種生活方式，促進人與人之間深刻及一致性的溝通對話，探索與連結彼此。

並針對華裔家庭的文化及需求，設計和提供不同年紀層相關活動及課程，希望能協助建立更良好的人我關係，提高個人及家庭的幸福感。

11月14日首站芝加哥，經溫哥華、聖地牙哥洛杉磯等地，12月1號晚在南灣的華僑文教中心免費開講。

南灣僑教中心莊淑雅主任在致歡迎詞時表示，舞象基金會Dancing With The Elephant 的名稱是由英文的諺語 elephant in the room 啟迪而來。希望所有的個人及家庭能轉化這隻阻塞自己及家庭內在連結的大象，透過一種更適合自己的生活方式，與我們的人生課題和諧共舞，得到深刻的幸福。 

基金會美國執行長黃千薰，則介紹了兩位主講老師，李崇建及甘耀明。

李崇建：東海大學中文系畢業，40歲之後結合閱讀、寫作與生命教育，與甘耀明、許榮哲等人，創立「千樹成林創意作文班」、「快雪時晴創意作文班」，致力推廣閱讀、寫作、文學與教育工作。目前為舞象基金會長期合作講師，長期為舞象基金會培訓對話志工。 

甘耀明：專職小說創作，與李崇建合著《對話的力量》、《薩提爾的守護之心》等書籍，曾獲聯合報文學獎大獎、香港紅樓夢文學獎、臺北國際書展大獎、文化部金鼎獎、臺灣文學長篇小說金典獎、Openbook好書獎、中國時報開卷年度好書獎等。 

是次講座中，兩位主講人針對自閉兒、過動兒，建議用寫作的方式讓他們得以疏通並使情緒得以發洩，進而建立互相溝通方式，家長們需學習聆聽、彼此多親近、進而用對話的方式，讓彼此了解彼此的愛和關懷 。

當天講座共有200餘人出席，以女性居多，場面溫馨熱烈。

華裔 洛杉磯 聖地牙哥

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