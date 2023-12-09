認清口腔內的隱形殺手

長期牙周炎會導致心血管疾病、糖尿病及懷孕期的病發症等。

隨著年齡增長，幾乎所有器官均逐漸退化。當牙醫告訴我們要深度洗牙時，我們還認為是小提大做，只不過刷牙時偶而會出點血,有什麼關係。熟不知問題己逐漸擴大。問題在那裹?在細菌、在心臟、在血管。

近來許多實驗証實，長期牙周炎會導致心血管疾病 、糖尿病及懷孕期的病發症等。硏究報導中指出「一般冠心症病人中，被發現排除了抽煙、肥胖、高血壓等因素外，患有牙周病的比例很高」。

原因：會造成牙齦炎的細菌很多，極毒的細菌中有一種是Porphyromonas Gingivais(以下簡稱P細菌)，不幸的是此種細菌會加速脂肪物質屯積在血管壁上，逐漸使血管璧硬化，造成阻塞而引起中風 ，導致半身不隨或心肌梗塞。P細菌大量存在牙周炎的口腔內，通過血管散佈到身體各處引起嚴重致命疾病。

預防的方法：

定期口腔檢查，防止並治療牙周炎。

如何治療:

擁有雙牙醫博士學位(台灣大學及美國南加大 )的劉憶屏醫師指出以下幾種方法：

一、深層洗牙是必須要做的，但是效果有限，只能除口袋內的牙結石，卻無法消滅深入牙齦及骨頭內的P細菌。

二、消炎葯：無論口服或局部放置均只是暫時性的，且長期使用，細菌會產生抗葯性。

三、手術治療：價位高、手術時間及恢復時間長且較痛，往往還需要磨損些骨頭。

(自從有了人工植牙後，骨頭有時比牙齒還重要)。

四、雷射或稱激光：是一種有效且無痛的新方法，理由如下：

1、不會造成不舒服

2、只消滅細菌特別是P菌，不傷及正常細胞

3、P菌不會產生抗體

4、價位不高

5、人體不會產生過敏

6、不會傷到正常牙周組織

用雷射或稱激光治療前，仍需要先深度洗牙清除了牙結石。

雷射依頻率不同，分幾種(ND YAG, Diode, Carbon Dioxide, Erbium YAG)，效果各自不同。治療牙周炎，要能夠達到以下幾種效果者屬最佳：

1、 對細菌殺傷力強但不傷及牙齒及牙周組織

2、可深入深層組織但不危害周邊細胞，P菌可深入牙肉內4毫米

3、細菌不會產生抗體，人體不會過敏。

4、價格不高

所有雷射中以ND YAG雷射最附和以上條件，它可深入組織5毫米而只P細菌對它非常敏感，殺傷力強，但不傷及正常組織。劉憶屏牙科診所就是採用這種設備。

為何需要深入深層?

打個比喻，你家的小狗喜歡跟附近鄰居幾隻狗玩，傳染了跳蚤，你想盡辦法清除它身上的跳蚤，但不一會又被傳染囘來。如果你聯同鄰居幾隻狗身上跳蚤一併清除掉，再發率就大大降低。同樣道理，以ND YAG雷射清除後，牙周炎再發率就減至最低。

結論：

看完以上報告，相信大家對牙周病的嚴重性及其對心血管疾病的影響有深一層的認識，要減少其發病率，尤其是有心血管疾病及糖尿病家族史的，除了注意體重、血壓、食物、香煙之外，多照顧自己的口腔健康。如有任何相關問題可致電劉憶屏牙科診所408-730-0888