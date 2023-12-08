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在當前經濟環境下，小型企業應如何獲得額外資金以實現商業發展？

工商訊
華美銀行資深執行總監兼個人和商業銀行業務總監陳馬鳳姬（Kitty Chen）。
華美銀行資深執行總監兼個人和商業銀行業務總監陳馬鳳姬（Kitty Chen）。

高利率、高通膨的大環境為美國經濟發展蒙上了一層不確定性。宏觀經濟波動為企業帶來了更多的挑戰，同時也帶來了商機。此時，擁有額外的營運資金，對於中小企業來說是抓住商機的關鍵。無論是購買設備還是投資地產，條件靈活優惠的SBA貸款都可謂是中小企業的不二選擇。

那麼，究竟什麼是SBA貸款呢？這類貸款的優勢有哪些？企業該如何申請？為此，特別採訪了華美銀行的資深執行總監兼個人和商業銀行業務總監陳馬鳳姬（Kitty Chen），就小企業主最關切的問題做出解答。華美銀行是美國小型商業署認證的優先貸款機構（National Preferred Lender，簡稱PLP），能夠快速地為企業提供SBA貸款服務。

什麼是SBA貸款？

與傳統商業貸款相比，SBA貸款的首期款低、貸款期限相對較長，且由小型商業署提供高達85%的擔保。SBA貸款可滿足小型企業的多種融資需求，包括商業房地產的購買或再融資、設備購買、債務再融資、出租單位修繕或翻新、企業併購、股權收購、購買庫存、營運資本等。

SBA貸款有哪些優勢？

SBA貸款的申請條件比傳統的商業貸款更為靈活，用途也相對廣泛。SBA貸款應付本息是分攤在每月的還款額中的，因此借款人無需在貸款結束時支付大額尾款（balloon payments）。

此外，SBA貸款的房地產項目融資比例高達90%，而傳統貸款計劃只有65%。更重要的是，像餐廳、旅館、加油站、洗車場等難以獲得傳統商業貸款的企業，也同樣能夠申請SBA貸款，獲得額外的營運資金。

申請的具體條件如何？

想要獲得SBA貸款的企業必須以營利為目的、在美國或其領土內經營，並且必須符合小型商業署的規模標準。企業的有形資產淨值不能超過1,500萬美元，且平均淨收入不能超過500萬元。申請企業必須由美國公民或者信用評分良好的永久居民持有51％以上的所有權。

申請SBA貸款時，借款人必須向貸款機構提供詳細的企業情況和業務發展資料，包括現金流紀錄、業務成長預期、市場競爭情況，商業發展計劃，以及營運資本證明等。

SBA貸款種類豐富，基本能夠滿足企業不同的商業擴展需求。如有需要，符合要求的企業可以在不超過貸款限額的前提下，同時申請多筆SBA貸款。例如，SBA 7(a)貸款計劃的限額為500萬元。面對琳瑯滿目的貸款計劃，企業主應向經驗豐富的貸款機構諮詢，選擇最適合自身情況和需求的方案。

貸款的審批時間需要多久？

由於優先貸款機構擁有自行做出最終信貸決定的權力，因此，與像華美銀行這樣的優先貸款機構合作，則可加速整個貸款審批流程，具體時間根據企業的實際情況而定。

貸款 融資 房地產

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