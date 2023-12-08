東華醫院舉行感謝邵氏家族慷慨捐贈的牌匾揭幕儀式

東華醫院團隊與邵氏家族成員在牌匾揭幕儀式後留影。

日前東華醫院舉行了一場簡單而隆重的牌匾揭幕儀式,以感謝邵氏家族的捐款。這牌匾是邵氏姊弟為紀念他們敬愛的父母 - 邵公以及邵黃美珍所設立的,同時也代表著對父母的追憶。

邵公以及邵黃美珍不僅是三藩市華埠 倡導者,更是社區中深受尊敬的領袖。他們長期支持東華醫院,不僅為華埠作出貢獻,更是在有能力選擇其他醫療機構的情況下,毫不猶豫地選擇東華醫院的服務。因為他們深刻理解到東華醫院的重要性。除提供必要的醫療服務外,以母語與醫護人員溝通更是至關重要。這種文化上的聯繫讓他們在住院期間感到更加安心。

為紀念他們敬愛的父母,Burton、Jane、Landa、Patty 及 Lilly 決定捐款,並以父母的名字命名東華醫院六樓,可以俯瞰三藩市美景的雙人病房。這不僅讓父母能夠永遠欣賞這座美麗的城市,也代表著他們對社區的同理心及愛心。

Burton 表示:「東華醫院在我們父母心中佔有重要的地位。它不僅是一個提供醫療服務的機構,更是那些不懂英語且低收入 病人的寶貴資源。」揭幕儀式見證了邵氏家族的無私奉獻。透過邵公以及邵黃美珍的遺產,東華醫院的病人將持續受惠。邵氏家族的愛心與精神將永續傳承於東華醫院,為後人留下了永恆的典範。

東華醫院行政總裁張建清博士表示:「我們衷心感謝邵氏家族的慷慨捐贈。他們的捐款不僅增強了我們提供優質醫療服務的能力,也強調了在醫療保健領域保持文化聯繫的重要性。」

邵氏家族的慷慨捐贈彰顯了同情心對社區的深遠影響。如欲支持東華醫院繼續提供優質的醫療服務,請到 www.chinesehospital-sf.org/donate-now 或致電 1-415-677-2470 捐款。

東華醫院位於三藩市華埠,是一間由社區擁有的非牟利機構。東華醫院亦建立了一個獨特的醫療體系以滿足服務地區及族裔的特殊醫療需求。醫療體系由多間家庭科及專科診所、門診中心及保健計劃所組成,為三藩市縣及聖馬刁縣的居民提供優質的醫療服務。