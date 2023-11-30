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退休規劃的藍海策略: 您必須做好這三件事

工商訊
迦得金融總裁董天San Jose Country Inns兩場免費的退休與信託傳承講座。
迦得金融總裁董天San Jose Country Inns兩場免費的退休與信託傳承講座。

迦得金融總裁董天路教授於12月2日周六，上午10時和下午2時San Jose Country Inns兩場免費的退休與信託傳承講座，將與您分享退休傳承的藍海策略，您必須做好的三件事：

一是收入的規劃。協助您應用合法多領二十萬社安退休金的提領策略，每個家庭都可以避免加州新課的長照稅，保護老了、病了，夫妻可以共享、海外也能使用的長照福利，使您的資產可以受到保護的資產配置方案。

二是讓您掌握在經濟可能的衰退下，建構漲幅遠超通膨、下跌了也變上漲，隨時可以鎖住市場投資表現的投資策略。

三就是保護您除了避免遺產認證，也保護您的子孫，不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的信託策劃。

董教授在EMBA教授家族傳承，是美國國稅局稅務師、遺產規劃師(AEP)、長照諮詢師、全球認證財務規劃師(CFP)，將與您分享他所經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。

12月2日周六上午10時與下午2時，地址：聖荷西Country Inns (1350 N. 4th St, San Jose, CA 95112)，兩場免費講座，講座訂位諮詢專線或簡訊：408- 8878-578，(408) 爸爸吃飽-我吃飽。

退休金 長照 投資

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