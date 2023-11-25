ASAHI 超級按摩椅感恩節批發價公開限量發售

ASAHI Super Chair PRO--007超級醫療按摩椅，品牌在美國已有 20 年的歷史，一直深受消費者的歡迎。

美歐國際醫療器材集團DRFUJI/ACIGI CO.從1992年就在舊金山灣區 被日本 知名品牌Pomosonic指定為援權的代理商。𡋣谷中心高科技從業人員需求量驚人，這與電腦工程師的職業有關。

集團董事長沈偉麟醫學 博士是灣區知名的痛症治療專家，他具有中、西醫的醫學背景，之前是骨科醫生，在灣區創立三家痛症治療中心。 2000年他經日本外科醫師的推薦，引進日本醫療按摩椅拓展全美市場。近二十五年堅持不懈的推廣，幾千場展會，百萬人的試座體驗，帶動了整個美國按摩椅市場，僅在灣區知名企業google公司 大量採購作為員工的福利，市場千變萬變按摩椅現成為人人都擁有的生活必須品，其產品越來越科技化人性化！

美歐集團 (DRFUJI/ACIGI) 隆重推出最新 ASAHI Super Chair PRO--007超級醫療按摩椅，品牌在美國已有 20 年的歷史，一直深受消費者的歡迎。 即日起舉辦感恩節大酬賓活動，並以批發價出售。 按摩椅的品質與價格在目前競爭的市場中一枝獨秀。

在剛剛結束的 IAAPA ORLANDO FL展會中造成轟動，一機難求，超低價、高品質，人人喜愛。 搶購，供不應求！

感恩節大酬賓活動 ASAHI (朝日) Super chair PRO--007超級專業醫療椅市場價8999元，批發價2799元，十年保固的選擇。 限量時，超級專業醫療椅007特點為附有易於操作的觸式遙控器，自動全身掃描，全身及腳部加熱超過100個高壓氣壓囊, 日本指壓，深層按摩，定點定位一步到位解決全身的酸痛疲勞， 恢復體力。

S/L雙軋及藍牙功能。 高檔皮革，現代化造型，豪華舒適，是消費者夢寐以求的低價高品質家庭健康座椅。

朝日超級 按摩椅007 提供客製化的按摩治病模式，手擬真人抓捏，人體學設計的現代科技數據化、個性化、多種按摩專業手法：按壓、揉捏、敲打、指壓、推拿、拉筋等。 將恰到好處的按摩力注入肌肉深層，達到改善身體的血液循環，消除壓力疲勞，促進新陳代謝，抗衰老，增加免疫力，促進身體健康長壽，是人生的最佳投資。

「Wholesale to Public 「批發價對外開放，機不可失 時不再來。 感恩節大酬賓活動，限量時，超級促銷，一機難求，超低價、超高品質拭目以待市場的轟動。 勿失良機，售完即止，欲購從速！ 電話：510-651-9088，地址：4399 Ingot St, Fremont。 展示廳七天開放，早上10時至晚上六時，由於購買人潮敬請電話查詢避免久等。 www.drfuji.com