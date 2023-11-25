東華醫院獲《新聞週刊》評為美國最佳州內醫院

東華醫院首次獲得《新聞週刊》的美國最佳醫院排行榜這項殊榮。

三藩市東華醫院很榮幸被權威雜誌《新聞週刊》評為2024年度美國最佳州內醫院之一，在加州 337 (1) 間醫院中排名第33位，屬於三藩市四間最優秀的醫院之一。這份排行榜由《新聞週刊》及全球數據公司Statista共同發布，代表東華醫院在醫療服務及病人體驗等多方面均達到最高安全標準，並處於行業的領先地位。

《新聞週刊》的美國最佳醫院排行榜特別關注致力提供優質醫療服務並關懷病人福祉的醫院。這是東華醫院首次獲得這項殊榮。

東華醫院行政總裁張建清博士表示:「非常榮幸能夠躋身《新聞週刊》美國最佳醫院排行榜。在過去幾年，我們一直不斷努力進行變革，實施一系列引領性及標誌性的措施。透過與其他優秀的醫療體系及三藩市公共衛生局的合作，東華醫院不斷蓬勃發展，並成為一家領先的醫療機構。

此外，東華醫院在其他醫療評級系統中也表現出色，分別在聯邦醫療保健及醫療輔助服務中心(CMS)的質量及病人體驗報告中獲得四星評級,及在 2023 年春季 Leapfrog Group 的醫院安全評級報告中獲得「A」級評分。

東華醫院董事會主席余健峰醫生表示:「儘管資源有限，東華醫院仍堅定不移地為我們的社區提供優質的醫療服務及其他的公共衛生服務，尤其在危急時刻,如新冠疫情 期間。我為東華醫院整個團隊感到自豪,這份珍貴的榮譽體現了他們不懈的努力、卓越的表現以及無私的奉獻精神。」

東華醫院是三藩市碩果僅存的獨立醫院。在過去的124年中，不斷擴大服務範圍，以滿足三藩市及聖馬刁縣北部多元化社區的醫療需求。各項榮譽及排名不僅展現了東華醫院的實力與成就，更代表著對追求卓越服務的承諾。

作為一間社區醫療機構，東華醫院不斷致力擴大服務對象及增加服務項目。通過與 UCSF Health、三藩市公共衛生局(SFDPH)及三藩市總醫院(ZSFG)合作，東華醫院為社區提供更多的專科服務。共同的目標是透過創新的方式，為社區提供優質的服務,從而改善居民的健康。

美國最佳醫院排行榜的目標是透過基於數據的比較，評估全國醫院的聲譽及績效。全國任何一間醫院都有資格參與，排名主要考慮四個資料來源:

• 來自數萬名醫學 專家(包括醫生、醫院管理人員等)的全國性網上調查數據。

• 住院病人的調查數據，包括醫院的清潔程度、護士/醫生的溝通、護理過渡、藥物溝通、出院資訊、安靜度及工作人員的反應能力。

• CMS 的醫院質量數據,其中包括再入院率、護理安全性、病人評價及照護效率。

• 來自病人的網上調查數據,調查範疇包括他們對自身健康及生活品質的看法。

有關東華醫院的更多資訊,請到 www.chinesehospital-sf.org。