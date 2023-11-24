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夏威夷八達旅行社2024年1月推出深度遊嘗美食、回中山十天豪華團八達帶你玩轉大灣區、品美食、浸溫泉、玩樂園、觀美景一次過足癮

工商訊

豪華美食團於2024年1月11日自夏威夷香港轉深圳，13日赴惠州，午餐為招牌古法清燉雞宴，餐後前往千年水東街、惠州西湖梅菜一條街。晚餐東莞風生水起雙雞+6斤水庫大頭魚三吃宴，夜宿凱德國際酒店。

14日酒店早餐後騎往袁崇煥紀念園，午餐享受百歲雞特色宴，餐後赴南社古村落，夢幻百花洲、魔境樂園、香市古鎮，晚餐招牌乳鴿琵琶鴨宴，入住凱德國際酒店。

豪華美食團於2024年1月11日自夏威夷飛香港轉深圳，13日赴惠州，午餐為招牌古法清燉雞宴，餐後前往千年水東街、惠州西湖梅菜一條街。 晚餐東莞風生水起雙雞+6斤水庫大頭魚三吃宴，夜宿凱德國際酒店。

14日飯店早餐後搭乘袁崇煥紀念園，午餐享用百歲雞特色宴，餐後赴南社古村落，夢幻百花洲、魔境樂園、香市古鎮，晚餐招牌乳鴿琵琶鴨宴，入住凱德國際 飯店。

15日赴廣州，午餐道地酒宴，餐後參觀一鍵開啟融創國際大馬戲全新主題「奇幻祕境」的重磅驚喜，逢週一停演)，晚餐鐵山水庫拆骨魚宴，夜宿 佛山蔚景溫德姆飯店。

16 日赴三水、佛山，午餐享用賣魚強功夫魚宴，餐後參觀佛山祖廟、嶺南新天地， 晚餐享用竹筏特色鬍鬚雞宴，餐後入住佛山蔚景溫德姆酒店。

17日由佛山赴江門，飯店早餐後前往肇慶古宋城牆，午餐為西江特色風味宴，下午參觀鳳儀裏碉樓群，開平碉樓古村落展示旅遊區)，入住恆大溫泉酒店。

18日由河門至珠海及中山，午餐享用紅燒乳鴿+燒雞宴，餐後前往圓明新園(圓明新園按1:1比例精選圓明園四十景中的十八景修建而成 ，融古典皇家建築群、江南古典園林建之幻境和西洋建築群為一體，再現清朝「萬園之園」)，車遊(情侶路途觀漁女像珠海新地標·日月貝)，晚餐馳名 美味園脆肉鯇宴，餐後入住中山小欖大信飯店，飯店位於鬧市，行街、宵夜、沐足、KTV應有盡有，飯店內設有健身房、恆溫泳池等可供房客免費使用。

19日飯店自助早餐後乘車前往順德，午餐吃馬姐私房菜宴，餐後參觀順峰山牌坊、順德華蓋步行街、廣東四大名園清暉園，晚餐享用上蟹皇翅+撈雞宴，晚間 入住中山小欖大信酒店。

20日飯店早餐後→新晉網紅打卡點-「粉紅博物館」(如閉館則改為孫文步行街)，午餐享用地道風味宴，餐後全團在中山東區散團，團員可自由回國及探親 。 此團特惠團費$2,550.00，單房差$350，費用含:1、國際往返機票(夏威夷-香港，香港或廣州-夏威夷)、機場稅；2、當地最好的豪華酒店3、豐富餐食，各地 風味餐4、正規豪華旅遊巴士，全程華語導遊5、景點門票，費用不含: 小費、旅遊意外保險、個人消費、及人力不可抗拒的因素所導致的額外費用。 溫馨提示: A、華人領隊隨團從夏威夷出發。 B、此團限員30人。 報名查詢專線:夏威夷八達國際旅行社(808) 524-6281/ 383-3080

夏威夷 香港 德國

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