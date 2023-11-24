全勝功夫，功夫全勝， 電視專訪感恩聖誕，送練功服一個月課程

全勝功夫新英格蘭大賽獲獎。

第十三屆新英格蘭之美國功夫選撥賽，全勝弟子雄霸男女個人全能及團體冠軍，勇奪128獎脾脾（88金26銀14銅）

11月秋高氣爽，需夾帶幾分寒意，風景如畫康州卻迎來熱氣騰騰，遠道而來參加第十三屆新英格蘭，美國功夫選撥賽武林高手，參賽人數之多，水平之高，為 歷屆之冠，來自唯一代表加州 團隊，享譽灣區 全勝功夫學院，由三屆世界功夫大賽全能冠軍，好萊塢影視武打設計指導孟師傅帶領學生及家人一行50多人，孟家班弟子，不負眾望，全勝 弟子雄霸男女個人全能及團體冠軍，勇奪128獎脾（88金26銀14銅）被當傳媒稱，最有影響及實力功夫團隊.競爭最為激烈之成人武術競技組，每人沙場老將， 人懷絕技，場上掌聲此起彼伏，來身加州全勝功夫學院大師兄Stanley 更為出類拔翠，技壓群雄，一舉獲個人8塊金牌及男子個人全能冠軍，傑出青年Elina 也是巾國不讓須眉 更為全勝學院獲得個人8塊金牌及女子個人全能冠軍。 william Li 獲得男子青年組5瑰金牌及個人全能冠軍， Katrina Luong 2 金一銀，Catherine Luong 3金，Yanlin Li 3金，Mia Yao 1金2銀.Ei Yao1金2銀.Tylet Liu 2金1銀 ，Sandy Wang 1金2銀，Alayna wang 2金1銀，Clark Leung 1金2

Ryan Gu 2金1銀. Hanson Wong 2銀1銅,Maxwell Zhang 1銀2銅Daniel Zhao 1金2銀,Harper Zhang 2金.Yanwen Shen 1金2銀，Haowen Shen 金銀銅各一，Kaia Mcneill 2金 1銀，Nathan Kong 1金2銀，及印度裔也獲得亮麗成績，88金26銀14銅。

2022疫情 過後再創輝煌，全勝功夫學院自2015至今已蟬聯全美功夫冠軍賽8連霸稱號，雖疫情期間在灣區及全美各地各行各業大受打擊，孟師傅表示，隻要經營得力，開原節 流，還是會柳暗花明又一村，期望疫情雨過天晴，全勝功夫本著以人為本，愛心耐心，培養孩子們習武強身，尊師重道，為此，在今月底推出感恩節，聖誕節特大優惠 。 今年12月底前報名（一年期），送一個月課程及免費練功服，實行先免費試堂，更有特別班$39.99上課時間靈活，隨到隨上課，七天教學，年齡從兩歲起，小童 ，兒童，青少年，成年及family program 都在招生。

全勝功夫孟家班弟子將接受灣區無線26電視專訪，播出時間為12月1日晚11時 和12月3日晚6時30分 。 練武可改變小孩不良慣，如手機遊戲。 精神不集中，缺乏自信，沒有獨立能力...尊師重道，

報名熱線408-799-8309，www.sifumengkungfu.com

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