退休年金開戶獎金45%和30%哪個比較好？

理財專家黃曉東

最近一年股市波動很大，很多人的401K 都縮水20%左右，你可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金 嗎？ 現在有很多的年金，有些有很高45%的獎金，有些有30%的開戶獎金，到底哪一種最好？ 作為資深財務顧問，我比較了多家的指數年金產品，現在給大家詳細分析各種年金的優缺點：

1. 開戶馬上有最高45%的獎金進入你的退休收入賬戶！當股市下跌時，你的賬戶不跌，當股市上漲時，你的賬戶跟著漲指數的200%，而且讓你漲的比市場的還多！ 你10年後可以開始領取退休收入，當你開始後，每年你的收入就鎖定不會低於當時的收入，還會繼續隨指數而上升！ 如果你在60歲存入10萬，在70歲開始領終生收入，每年可以領2.1萬，收入只漲不跌！ 用不完可以把錢留給家人。

2. 如果你要早點領取收入，請選擇另一種可隨時開始領收入的年金，這種年金也有30%的開戶獎金，而且每年保證12%的利息，保證10年都有！ 這種年金可馬上開始領取收入，而且收入是每年保證的，55歲放10萬，60歲保證每年領9400，65歲領1.2萬，活多久領多久，沒有領完的可以留給家人 。

3. 如果讀者並不需要領終身收入，只是想讓帳戶漲上去，但不想要股市的風險，那就要選另一種保本增值型的年金，這種種年金沒有開戶獎金，但是只要這 一年數報酬是正的，哪怕只有1%，你這一年的報酬是13.5%，如果指數下跌少於20%一年，你的帳戶沒有損失！ 這樣你的每年平均收入超過13%，你將來也隨時領取終身收入，如果你未領取收入，則賬戶價值延稅增長！ 以60歲的人放10萬舉例，70歲帳戶漲到30萬，每年都可以取錢出來用，將來到95歲總共漲到166萬，這種年金保本增值，很適合想把401K的錢放 在安全的地方，市場下跌時保本，市場上漲時可以跟者漲，想用錢可以取出，不想動就讓它繼續漲，將來可以留給後代！

4. 上面3種年金都可以作1035轉換老的年金，或者把IRA，401K的錢轉出，轉過來後不用繳稅，將來領取收入時才按照領出的收入來繳稅。 這樣就可以做到延稅成長，讓你的資金成長更快！

5.現在加州準備要對所有人加徵長期護理稅，用來將來支付日益高漲的長期護理費用，最高稅達到每年3%，一直要繳稅，但將來政府給的保險 只有14.4萬元，並 不划算，如果你自己購買長期護理保險則可以免交這種稅。 到底要買哪一種才對？ 怎麼買最划算？ 我們代理各家公司多種長期護理保險，都可以讓你省稅，可以一人或夫婦兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的 錢不白花！ 想了解詳情請參加免費教育講座。 講座地址：3100 Mowry Avenue, Fremont, 講座定於12月2日周六下午2時舉行，請電話報名： 408-466-0233， 找梁小姐。

如果不能來現場可以參加網絡講座，請致電或電郵至：[email protected] 。