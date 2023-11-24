我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

加州社區與州立大學學生的移民案件，可獲免費法律協助「高等教育法律服務計劃」讓與加州社區大學有關的人更容易通過審查獲得不同形式的移民援助，而且完全免費。

工商訊

「高等教育法律服務計劃」（Higher Education Legal Services Project）是由加州社區大學總校長辦公室（California Community Colleges Chancellor’s Office）、加州社區大學基金會（Foundation for California Community Colleges）、加州州立大學（California State University）和加州社會服務局（California Department of Social Services）合作的一項計劃，這計劃的目的為把值得信賴的移民法律服務機構介紹給加州社區大學與州立大學的移民學生，幫助學生們在無需擔心律師費的情況下，順利完成移民過程，同時能繼續專心在學業上。

為了服務加州社區大學系統中約3萬5000名無證學生（全美迄今無證學生人數最多的系統），這項計劃將提供寶貴的服務給加州116所社區大學的任何學生和教職員。這項計劃也適用於修讀非學分課程、雙重註冊和成人教育課程的人。

在這項計劃下，所有學生及教職員，無論移民身份為何，都有資格獲得免費移民法律服務。諮詢是保密的，可安排在校園或網路上進行。

計劃提供以下服務，但不限於此：

一般移民諮詢和資格審查

協助續簽夢想生（DACA）身份

公民／入籍申請

家庭移民申請

個案管理

特殊青少年移民身份申請

其他服務

費用節省優惠：透過此網路使用服務的學生有資格獲得夢想生、入籍和回美證（Advance Parole）的申請費用援助。

預約首次面談，並了解關於這項計劃的內容，請今天就上網findyourally.com！

移民 加州 夢想生

上一則

南灣最大秋季創意市集登場 破400攤位參與

延伸閱讀

歷史拼圖／加州先民過感恩節 不吃火雞吃長耳野兔

歷史拼圖／加州先民過感恩節 不吃火雞吃長耳野兔
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
英淨移民數創新高 明年要面臨大選考驗的執政黨壓力大

英淨移民數創新高 明年要面臨大選考驗的執政黨壓力大
美加邊界非法移民入境大增 佛蒙特不到1年 逮捕案超11年總和

美加邊界非法移民入境大增 佛蒙特不到1年 逮捕案超11年總和
加州華人總商會 送暖老人、醫護

加州華人總商會 送暖老人、醫護

熱門新聞

好市多紐華克門市的開幕，帶動東灣紐華克區域的消費經濟。（受訪者提供）

Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求

2023-11-18 18:35
台灣領袖代表張忠謀表示，他仍不改半導體無全球化看法，他認為晶片的全球化以及自由貿易已死。（記者王子涵／攝影）

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

2023-11-18 04:20
(路透)

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

2023-11-24 18:21
Target商店因犯罪猖獗，決定關閉灣區三家店。(圖取自Target臉書)

3家Target百貨關店 灣區失數百工作職位

2023-11-20 01:16
加州州長紐森(中)特意贈送四屆NBA總冠軍、金州勇士經典城市版8號球衣給中國國家主席習近平。圖取自央視截圖

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

2023-11-16 16:38
OpenAI被裁執行長奧特曼在員工一致堅持下成功復職。（美聯社）

年薪25萬元也不走 OpenAI死忠員工迎回奧特曼

2023-11-24 14:38

超人氣

更多 >
郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人