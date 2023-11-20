第一屆北加州中文教學研討會在矽谷灣區召開

第一屆「北加州中文教學研討會」在矽谷灣區召開。這是疫情之後，灣區中文學校的一次盛會。

11月12日，第一屆「北加州 中文教學研討會」在矽谷灣區 召開。這是疫情之後，灣區中文學校的一次盛會。研討會由「黃河中文學校」、「斯坦福中文學校」、「雙雙中文學校」聯合舉辦，吸引了灣區36所中文學校，100多位中文老師參加。

研討會由顧麗青校長（黃河中文學校）主持。她代表主辦方致辭，預祝大家獲得實實在在的收獲。在上午的主題講座中，金瓔老師分享了一系列行之有效的課堂活動實例，贏得了滿堂喝彩。「雙雙中文學校」的王雙雙校長以「與時俱進，提高教育質量」為題，提出教材、教學法和教師三方面並行的「與時俱進」。她特別強調，海外的中文教育是需要用「真心」來對待的，絕對不應該成為一種商業工具。

「斯坦福中文學校」的杜珮屏老師在「海外中文課堂中教授中華文化之體會—教材和教學」講座中，分析了文化教材的選擇思路以及教學要點。她分享的文化教學步驟讓老師們受益匪淺。

來自「雙雙中文學校」 和「黃河中文學校」的兩位學生代表，講述了她們學習中文的心路歷程。從她們的小故事中，與會老師們深切感受到，合適的教材、用心的老師、有趣的作業、支持的家長，是保持華裔孩子中文熱情的不可或缺的要素。

下午的分會場研討更是精采紛呈。與會老師們按任課年級分成K-2、3-5、6-8、學分班/AP班四個小組，自由分享、充分討論。分會場的話題廣泛多樣，從備課大思路到教具小細節，無不展示著老師們的用心。研討會還是一個課件博覽會，與會老師分享了精心製作的課件，讓人耳目一新。

「黃河中文學校」和「雙雙中文學校」還展出了學生的作業和手工作品。成語漫畫、文字竹簡、「陋室銘」改寫的各種「銘」等等，作業本身的有趣性和孩子們的創造性讓老師們贊嘆不已。