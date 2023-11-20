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矽谷2023年十一月份房地產市場動態

工商訊
位於10961 Northsky Square, Cupertino, CA 95014的精緻的Townhouse本週推出上市，請洽詢Sophie Tsang。
位於10961 Northsky Square, Cupertino, CA 95014的精緻的Townhouse本週推出上市，請洽詢Sophie Tsang。

加州的房價中位數去年六月達到頂峰，當房貸利率上升時，房價就急劇下降。儘管如此，在加州仍只有不到五分之一的家庭能夠負擔得起中位數價格的房屋。而在灣區，比例甚至更低。隨著買家習慣了較高的房貸利率，房地產交易狀況已經穩定下來。但由於房屋庫存較低，較低價位的房產物業推出上市的時候，還是會有多組買家同時出價競標。然而，與今年稍早時相比，買家的競爭確實有所減少。

房貸利率將會繼續維持在高點，有些人預測將持續到2024年底。房利美(Fannie Mae)從2023年11月18日開始，推出一項具有革命性意義的選項，即對於屋主自住的1至4單元房產，提供符合貸款標準金額5%首付的選擇。符合標準的貸款上限為72萬6200元，對於高成本縣的一單位房產，上限可提高至108萬9300元。2023年加州符合標準的貸款上限，對於雙單位的房產為92萬9850元，對於高成本縣市則可提高至139萬4775元。許多城市還有首次購屋者首付援助計畫。例如聖荷西市最高可免息購買價的30%。請諮詢自己喜歡的貸款機構或直接發訊息索取推薦的貸款機構。

本周要向讀者們介紹一件新上市的物業：地址是10961 Northsky Square, Cupertino, CA 95014，這是一套2臥室的Townhouse，位於社區中的最佳位置，整棟房屋取得合法許可並且重新翻修美觀。生活面積1060平方英尺，還附贈164平方英尺閣樓不計算在實際面積內。廚房有石英檯面，定製櫥櫃還有水過濾系統。整棟裝有全屋風扇，實木地板，雙層窗戶和雙庭院門帶來充足的自然光。雙車庫旁連接洗衣機，並提供了額外的儲物空間。後院可直達綠地，非常適合閒逛和欣賞周圍的自然。可選擇增加第3間臥室和第2套衛浴。這個備受追捧的社區提供度假村般的設施，包括郁郁蔥蔥的景觀、遊樂場、游泳池、健身房、俱樂部、網球場。

買房的三個最重要的因素是地點！地點！還是地點！這套Townhouse擁有優秀的庫比蒂諾學區，步行即可到達Collins小學，蘋果總部，Cupertino Village，開車很快就可以到短途到達Cupertino Main Street，也可輕鬆連接280/85號高速公路。可以在這個網址進行導覽：10961Northsky.com。如果有任何疑問或需要有關房地產的信息，Sophie很樂意為讀者提供幫助。她的目標是帶來真誠的關懷、卓越的房地產服務和巨大的價值，以便對大家的社區和客戶產生積極影響，請隨時與Sophie Tsang聯繫，電郵是[email protected]，電話是650-687-7388。

社區提供度假村般的設施，包括景觀、游泳池、健身房、俱樂部、網球場。
社區提供度假村般的設施，包括景觀、游泳池、健身房、俱樂部、網球場。

貸款 加州 房地產

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