庫市Smile Plant 金尚炫醫師來自牙醫世家 哥倫比亞牙醫學院畢業醫術精湛、深獲病患好評、值得您信賴

Smile Plant 金尚炫醫師學養俱豐，視病如親，醫術精湛。深獲病人喜愛。

要找一位好牙醫其實並不容易，因為一位好牙醫需要滿足病人許多的需求和標準，才能贏得病人的完全信任！

首先，一個好的牙醫要懂得如何根據自己的身體狀況，對牙齒作出一個全面的計畫。金尚炫醫生(Dr. Kim)在哥倫比亞大學 的牙科學院和實習期間接受過嚴格的培訓。和大多數牙科學校不同的是，哥大 牙科醫學 院要求所有牙科醫師與醫學院學生一起花兩年時間來完成一系列基礎核心課程 。金醫生研讀過解剖學、病理學、藥理學, 組織學以及其他課程和實驗，這些都為他後來執業奠定了堅實的基礎。 他在紐約衛理公會醫院實習期間，處理過許多複雜而且需要爭分奪秒的手術，進一步提高強化了他在臨床醫學方面的專業知識。

同時，一個好的牙醫必須具備靈活的頭腦以及極強的動手能力。 金醫生一直對各種創新科技極感興趣，且在採用各種牙科新技術上得心應手，所以他在哥大臨床應用課程中成績總是名列前茅。一直到今天，金醫生還在不斷鑽研和採用日新月異的牙科技術，并巧妙地應用於他的臨床治療上。

當金醫生還是一名大學生時，他陪媽媽去看牙醫並協助翻譯。 媽媽的牙醫讓她在拔牙或根管治療兩者中做選擇。除了價格不同以外，醫生並沒有給予治療方案對健康的影響、以及手術程序，提供詳細解釋，導致他們當時只知道選擇了費用較少的拔牙。

這個經驗在金醫生自己成為牙醫後，他就堅持一定要向患者提供最完整的信息，以便他們能做出最佳選擇。迄今，金醫生一如既往與患者有著良好的溝通，從患者調查的5星好評中可以體現出來。凡是他的病人都對其認真負責的態度給予高度好評。

Smile Plant 牙醫診所位於庫市精華地段，診所服務項目包括植牙、牙周病、智齒拔除、隱形美齒矯正、根冠治療、口腔全科護理。

2023年即將告進尾聲，請善用今年的牙保餘額，如果有任何牙齒問題，歡迎前來Smile Plant，金尚炫醫生及其專業的工作團隊將以最大的誠意為您服務！

Smile Plant Dental Clinic，地址：10440 South De Anza Blvd, #D1 Cupertino CA 95014，電話：408-642-1775。