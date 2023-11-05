堅持古法土灶烘焙 富含農業文化底蘊

龍眼花茶。

龍眼乾又稱為桂圓，其利用價值更勝於新鮮龍眼，舉凡製作傳統糕餅、養生茶品、鹹甜食品都能用得上，逢年過節家家戶戶也總愛添購帶殼龍眼，有「富貴圓滿」之意，因此又有「福圓」之別稱。

龍眼營養豐富，含有鈣 、磷 、鐵 、鉀等礦物質，與維生素B1 、B2 、C 、胡蘿蔔素和菸鹼酸等維生素，在天冷的時候，一點枸杞與紅棗搭上些許桂圓，以熱水沖泡，桂圓柴香四溢，適時的舒緩心情，幫助放鬆，不僅暖暖身體也滿足心靈。

龍眼乾也是一味中藥，是滋補的藥品，中醫認為桂圓補血、安神、益脾胃，因此在中國素有「北人參、南桂圓」之說，臺灣傳統社會坐月子也有桂圓煎蛋或麵線的月子餐，足見其營養價值豐富多元，有號稱「平民滋補聖品」的美名。

台南東山 - 山頂壯圓柴焙桂圓-運用土窯、龍眼木煙燻烘焙六天五夜，傳承三代，擁有全世界獨一無二的風味，歡迎品嘗。

帶殼龍眼乾 與 桂圓肉（龍眼肉）的生成，三斤生龍眼才能烘成一斤帶殼龍眼乾，而三斤帶殼龍眼乾也才能撥成一斤龍眼肉。因此一斤龍眼肉 就需要九斤新鮮帶殼龍眼才能烘焙而成，實可謂珍品中的珍品。

柴焙桂圓製作方式極其繁複，柴火一點燃，就是場與意志力拔河的漫長等待。過程中為了鮮果受熱均勻，天天需要翻動龍眼。烘製龍眼乾的時節，窯裡的火是不會熄滅的，經過經六天五夜的土窯柴焙，緩慢且悶熱的等待，終換來龍眼木香的柴焙龍眼乾，這可是堅持而獲得的香甜褐果！

桂圓地瓜酥-

桂圓地瓜酥風味獨特。 以東山土窯柴焙桂圓為基底，將傳統最具台灣味的台農57號地瓜，結合台南東山土窯柴焙桂圓香氣十足，無添加麵粉、防腐劑及香料，單塊包裝，好拿、好吃、好分享！

龍眼花茶-

採用純龍眼花製成的茶品。茶湯呈金黃色，不含咖啡 因，沖壺茶品嘗其淡淡的蜜香，像似龍眼蜜的滋味、又似茶葉的香味，聞起來有龍眼蜂蜜的味道，喝起來像無糖蜂蜜茶！龍眼花茶除了香氣淡雅迷人，研究指出，龍眼花含有豐富的兒茶素及花青素，對健康有助益。熱水沖泡：等待約5分鐘即可享用；不要長時間浸泡，會有澀味，微澀是植物的自然現象，請安心食用。

龍眼花茶亦可冷水冷泡：將三角茶包放入600cc罐中，於冰櫃靜置約8-12小時，即可享用，冷泡會有蜜的香味和口感。

山頂壯圓柴焙桂圓，目前在北加州 Cupertino永和超市，Sacramento金陽超市和南加 州好湯慢慢銷售。產品有帶殼龍眼乾，桂圓肉，桂圓黑糖地瓜酥和龍眼花茶。11月10至12日上午11時至下午5時，於庫市永和超市舉行之展銷試吃會。佳節將屆，「柴焙桂圓」，「黑糖地瓜酥」，和「龍眼花茶」是您訪親會友最佳伴手禮。