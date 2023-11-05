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貴騰賭場大酒店慶祝十週年，精彩遊戲等著你！

工商訊
貴騰賭場大酒店是2023年11月11日至17日在舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議的首席贊助商。
貴騰賭場大酒店是2023年11月11日至17日在舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議的首席贊助商。

加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店

十一月到貴騰賭場大酒店，娛樂遊戲，應有盡有！在每個星期六，晚上7點至10點，快來參加 < $300,000 LEXUS & 現金週年慶歡樂送> 贏大獎！ 每小時抽獎。每個星期六晚上10點都有1位LEXUS贏家。另加，60位$500現金獎贏家！在11月25日週六晚上11點，還有總決賽大抽獎，活動期間保證送出所有未兌領的汽車和現金獎！此外，快來收集你的免費週年紀念獎賞卡！

另外，貴騰賭場大酒店現已推出全新行動APP，讓賓客可以隨時查詢個人專屬優惠和獎勵，並追蹤老虎機遊戲額度。賓客可以在Google Play或App Store免費下載這款APP。需年滿21歲，方能申請會員卡或貴騰APP。欲知更多關於貴騰獎勵計劃的完整訊息，請點選此處 。

準備好迎接貴騰賭場大酒店一系列激動人心的活動，這些活動一定會點亮您的娛樂日曆！所有活動門票都可以在 www.gratonresortcasino.com 網站上購買。

●11/10 – Lui Fong Concert

●11/18 – Margaret Cho

●12/9 – Chris Janson

貴騰賭場大酒店盡心盡力為北加州社區做貢獻。為了表示支持且與大家一同努力，貴騰賭場大酒店是2023年11月11日至17日在舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議的首席贊助商。APEC會議將照亮灣區的所有重要特質，包括我們多元的人口和創新歷史。貴騰賭場大酒店支持並宣揚會議的核心主題：韌性、可持續性和包容性。

關於貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino)

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com或致電707-588-7100。

$300,000 LEXUS & 現金週年慶歡樂送。
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加州 北加 APEC

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