我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

汽車罷工和解 底特律3大車廠平均年增10億成本 車價恐調漲

東華醫院收到慷慨捐款 加強預防乳癌項目及宣傳教育

工商訊
東華醫院非常高興獲得國際華人婦女健康協會的2萬美元慷慨捐款。
東華醫院非常高興獲得國際華人婦女健康協會的2萬美元慷慨捐款。

東華醫院非常高興獲得國際華人婦女健康協會的2萬美元慷慨捐款。該協會認可及讚賞東華醫院透過早期檢查及免費健康教育課程在提高社區對乳癌意識的努力，因此發起粉紅絲帶籌款活動來支持東華醫院的預防乳癌項目。這筆捐款也象徵了東華醫院與國際華人婦女健康協會致力改善社區婦女健康的承諾。

自 1994 年以來，東華醫院一直致力推廣婦女健康及乳癌意識。為了向低收入居民提供免費乳房 X 光檢查,以及有關乳癌及乳房自我檢查的免費教育課程，東華醫院不斷積極爭取更多的資金及資源。其中一個例子是我們參與州政府的「每位女性都很重要」計劃，為無法獲得充分服務的女性提供免費的乳癌檢測服務。

現時，乳癌仍然是全球最常見的癌症之一。令人擔憂的是，在 2020 年,全球新增乳癌病例高達 230 萬，造成 68.5 萬人死亡。在同一年，美國新增乳癌病例超過 160 萬人。根據預測,到 2023 年，將有近 30 萬名美國女性被診斷患上乳癌，再次印證乳癌是最常見的癌症之一。為提高存活率，早期發現及早期治療至關重要。

儘管東華醫院在提高華人社區對乳癌的意識取得了顯著進展,但我們仍然有更多的工作要做。透過國際華人婦女健康協會的慷慨支持，我們將繼續提供與乳癌預防相關的服務及支援，並繼續提高居民對乳癌的意識。

東華醫院行政總裁張建清博士表示:「我們衷心感謝國際華人婦女健康協會的支持。這筆慷慨捐款將對整個社區產生深遠的影響，並推動華裔婦女對乳房健康的意識及提高弱勢群體的基本保健水平。」

東華醫院歡迎所有懷有相同願景的人士合作，支持我們的預防乳癌項目。如果您想支持東華醫院改善社區婦女的健康，您可以透過以下方式進行捐款,網上捐款:www.chinesehospital-sf.org/donate-now;或致電捐款熱線:1-415-677-2470。

華人 癌症 教育

上一則

華航即日起再增班次提供旅客更豐富的航班選擇 每天至少6班往返東京

延伸閱讀

乳癌治療手不舉 跳舞減少副作用

乳癌治療手不舉 跳舞減少副作用
養生／控制油脂攝取 預防乳癌這樣吃

養生／控制油脂攝取 預防乳癌這樣吃
養生／乳癌年輕化 醫師提醒有6症狀快就醫

養生／乳癌年輕化 醫師提醒有6症狀快就醫
國泰銀行休士頓分行 響應乳癌宣傳月

國泰銀行休士頓分行 響應乳癌宣傳月
乳癌公益慈善早餐會 兩名華人倖存者分享抗癌經過

乳癌公益慈善早餐會 兩名華人倖存者分享抗癌經過

熱門新聞

孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
北灣聖他羅莎24歲的男子洛佩斯日前在一處住宅內斬首殺害女性親屬，並帶著頭顱逃亡。警方發出通緝令，尋求公眾幫助，希望找到洛佩斯。（取自警方 X）

北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡

2023-11-03 19:35
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
國家氣象局預測，加州將受風暴襲擊， 部分地區可能出現大雨。（美聯社）

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

2023-11-04 02:20
梅爾家門前南瓜裝飾。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷科技大佬萬聖節忙發糖 梅爾家排長龍 喬布斯家芭比風

2023-11-01 02:18
邵旗謙表示，疫情爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元，如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人回國可省1200元。（記者劉先進╱攝影）

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元

2023-11-01 20:18

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答

被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來
風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨