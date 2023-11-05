東華醫院收到慷慨捐款 加強預防乳癌項目及宣傳教育

東華醫院非常高興獲得國際華人婦女健康協會的2萬美元慷慨捐款。

東華醫院非常高興獲得國際華人 婦女健康協會的2萬美元慷慨捐款。該協會認可及讚賞東華醫院透過早期檢查及免費健康教育 課程在提高社區對乳癌意識的努力，因此發起粉紅絲帶籌款活動來支持東華醫院的預防乳癌項目。這筆捐款也象徵了東華醫院與國際華人婦女健康協會致力改善社區婦女健康的承諾。

自 1994 年以來，東華醫院一直致力推廣婦女健康及乳癌意識。為了向低收入居民提供免費乳房 X 光檢查,以及有關乳癌及乳房自我檢查的免費教育課程，東華醫院不斷積極爭取更多的資金及資源。其中一個例子是我們參與州政府的「每位女性都很重要」計劃，為無法獲得充分服務的女性提供免費的乳癌檢測服務。

現時，乳癌仍然是全球最常見的癌症 之一。令人擔憂的是，在 2020 年,全球新增乳癌病例高達 230 萬，造成 68.5 萬人死亡。在同一年，美國新增乳癌病例超過 160 萬人。根據預測,到 2023 年，將有近 30 萬名美國女性被診斷患上乳癌，再次印證乳癌是最常見的癌症之一。為提高存活率，早期發現及早期治療至關重要。

儘管東華醫院在提高華人社區對乳癌的意識取得了顯著進展,但我們仍然有更多的工作要做。透過國際華人婦女健康協會的慷慨支持，我們將繼續提供與乳癌預防相關的服務及支援，並繼續提高居民對乳癌的意識。

東華醫院行政總裁張建清博士表示:「我們衷心感謝國際華人婦女健康協會的支持。這筆慷慨捐款將對整個社區產生深遠的影響，並推動華裔婦女對乳房健康的意識及提高弱勢群體的基本保健水平。」

東華醫院歡迎所有懷有相同願景的人士合作，支持我們的預防乳癌項目。如果您想支持東華醫院改善社區婦女的健康，您可以透過以下方式進行捐款,網上捐款:www.chinesehospital-sf.org/donate-now;或致電捐款熱線:1-415-677-2470。