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華航即日起再增班次提供旅客更豐富的航班選擇 每天至少6班往返東京

工商訊
華航致力於提供更多選擇和便利的飛航體驗。
華航致力於提供更多選擇和便利的飛航體驗。

東北亞一直是華航持續增班的重點地區，目前華航每週提供近180班服務，讓喜愛探索日韓的旅客有最多元選擇。桃園飛往東京成田的航班，即日起增加至每週24班，搭配松山飛往東京羽田每週14班服務、高雄-成田天天飛航，華航每週將提供多達45班、每天至少6班往返東京，幫助旅客更加靈活規劃行程。

9月中新開航的桃園-熊本航線，12月3日起增至每週4班，而桃園飛往福岡的航班也將於2024年1月2日起增加至每週16班，華航布局九州地區每週將達20班，飛航班次最為密集；另四國地區的桃園-高松自明年1月2日起增為每週5班。

親子旅遊最夯的琉球(沖繩)也擴大布署，明年1月起恢復高雄-琉球航線每週3班服務，桃園-琉球航班也將自每週7班增為每週11班，即每日有兩班台灣往返琉球服務；而大阪航線的旅客也有更多航班選擇，明年2月2日起，高雄飛大阪增加CI166/CI167班次，由每週7班增加至每週10班服務，加上桃園-大阪每週21班，總計每週多達31班由台灣飛往大阪。

另桃園飛釜山自12月13日起由每週7班增加為每週9班，明年1月起再增至每日兩班飛航，加上桃園-首爾仁川、松山-首爾金浦、高雄-首爾仁川及高雄-首爾金浦航線，總計每週多達 40 班由台灣飛往韓國。

高雄飛新加坡12月9日起飛航每週三班

著眼於南部民眾的旅運需求，華航逐步擴增高雄航線服務，除了高雄飛往東京成田與大阪陸續增班、新開航金浦及復飛琉球外，高雄-香港自10月29日起將從每週7班增加至每週14班；12月9日起恢復高雄-新加坡每週3班服務，每週二、四、六飛航，航班午去晚回，便利旅客安排行程。

東南亞航線也看好印尼市場需求，即日起每週提供10班桃園往返雅加達；桃園-清邁航班也規劃於12月11日起增為每週5班。

松山飛中國武漢1月3日起恢復每週兩班載客

兩岸航線部分，華航集團將自明年 1 月 3 日起恢復松山-武漢航線，提供每週2班服務旅客，總計目前飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計 8 航點每週 62 班，將持續依市場需求評估安排航點及航班。

享受南半球夏日風光雪梨增飛每週最多11班

華航大洋洲布局雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭等四航點，因應南半球進入夏日旺季，自12月12日至2024年1月28日期間，桃園飛往雪梨航班將增飛 CI055/CI056 班次，每週二、四、六、日飛航，總計每週將提供10-11班往返雪梨。

華航北美目前共有五大航點，透過增班加密航網，每週近40班往返北美，為滿足季節性旅運需求，規劃今年11月1日至明年1月25日期間，提供桃園-舊金山CI016/CI015班次服務，每週最多將達8至9班直飛舊金山。

華航致力於提供更多選擇和便利的飛航體驗，旅客可透過華航官網及Mobile APP查詢最新航班資訊。

航線 武漢 新加坡

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