慈濟30周年慈善募款音樂會將於11月11 、12日Santa Clara Convention Center 舉辦

唱橄欖樹和夢田等歌曲，家喻戶曉的歌唱天后 - 齊豫。

慈濟北加州 分會三十週年慈善感恩音樂會，有您有我，募心募愛啟動。

今年八月的夏威夷 茂宜島（Maui）旅遊重鎮拉海納（Lahaina）毀滅性的山林野火，導致數千人流離失所。需要您我攜手，以愛陪伴膚慰備受煎熬的災民。

大火將昔日如天堂般美麗的旅遊重鎮拉海納（Lahaina）變為廢墟，夏威夷的慈濟志工持續動員，為災區居民提供現金卡、需要物資及精神撫慰等即時援助。我們誠懇邀請您一起加入，為災民點亮希望之燈！

值此北加 州分會30週年，特別邀請歌唱天后齊豫及灣區表演藝術團體共襄勝舉。齊豫是一位聲線非常優美的出色歌手，她演唱的橄欖樹和夢田等歌曲家喻戶曉、膾炙人口。史芝萍舞蹈團表演舞蹈深受灣區的朋友喜愛，來自夏威夷的洪充惠表演二胡技藝令人驚艷，而年輕卻才氣洋溢的葉宇瞳表演的大提琴，更是國際水準的演出，將為音樂會增加不同的色彩。

誠摯邀請您一起來，參加這場愛的饗宴。30年，用心做一件事。感恩有您，化善心為奇蹟。30年，儘管世界動盪，您我同心，讓愛生生不息。請保留您的時間，參加十一月十一日晚上七時，十一月十二日下午二時二埸在Santa Clara Convention Center的慈善音樂會，讓音樂撫慰傷痛，讓慈悲祥和社區。

毎一筆一千元以上的愛心捐款，除了可以幫助災民，還可以免費欣賞這塲愛的饗宴，請註明參加的場次。您也可以購票護持，每一筆收入都會用在幫助災民的慈善用途。

護持慈濟慈善音樂會及援助毛伊島山火行動：

網路捐款tzuchi.us 。支票捐款：抬頭註明「Tzu Chi」，並註明Maui Relief，郵寄至慈濟北加州分會 （2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131)或各地慈濟會所。購票或需要更多資訊，可電話408-457-6964查詢。