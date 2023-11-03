APEC峰會期間 舊金山交通管制公車、地鐵、纜車都受影響

瞭解更多針對Muni、輔助客運服務(SF Paratransit)、自行車、行人和車輛影響資訊，可以掃描二維碼。

舊金山 很榮幸在 11 月主辦亞太經濟合作組織 APEC 領導人高峰會 (亞太經合會)，預計將有來自20多個國家超過20,000人參加這項歷史性活動，請瀏覽APEC網站APEC2023SF.org了解更多資訊。

雖然大多數APEC活動將在Market街以南(SoMa)和Nob Hill社區舉行，但APEC將影響整個舊金山的出行和交通，影響最嚴重的時間最早從11月13日開始至19日。

基於安全原因，活動周邊地區將禁止車輛和行人通行，只有活動參與者或在安保範圍內生活或工作的人除外。

SoMa和Nob Hill 周邊的街道以及高速公路出入口將於11月14日至19日關閉，此舉將嚴重影響交通。

我們正在努力確保您能在APEC期間去到您要去的地方，但請注意，在APEC會議以及其它與之相關的活動期間，市中心可能會出現擁擠、交通延誤、交通改道、Muni延誤和擁擠等情況。

其它未知的活動也可能隨時發生，並可能導致Muni路線、交通和行人受阻。

在此期間，交通預測以及第三方導航應用程式(apps)可能無法正確顯示信息。

我們建議來舊金山的人留出充足的出行時間，並為可能出現的延誤做好準備。

感謝您的耐心等待，我們一旦獲得更多資訊，就會更新我們的 APEC資訊網頁 SFMTA.com/APEC。如需獲取最新的即時信息，可以登記接收短信以及/或者電子郵件通知。

Muni的影響

瞭解更多針對Muni、輔助客運服務(SF Paratransit)、自行車、行人和車輛影響資訊，可以瀏覽舊金山交通局的APEC中文資訊網頁: SFMTA.com/APEC中文或者掃描二維碼。

以下線路將受到影響：

●T 線輕軌列車

●T 線巴士

● 1 號巴士列治文方向

●5 號巴士夜班車服務

●8號, 8AX 快線和 8BX 快線巴士

●12 號巴士 Nob Hill 市中心方向

●14 號巴士和14R 快線

●15 號巴士快線

●30 號巴士

●45 號巴士

●91 號夜班車

●714 捷運清晨接駁 (穿梭) 巴士

●California 線觀光 纜車 (鐺鐺車)

●Powell/Mason 線觀光纜車 (鐺鐺車)

●Powell/Hyde 線觀光纜車 (鐺鐺車)

●18 號巴士 (單日改道)

●F 線街車 (單日改道)

臨時KT線地鐵服務將替代T線列車服務，路線將從Balboa Park 到Embarcadero，再到Sunnydale，當中包括停靠Embarcadero沿線的Folsom和Brannan站，以及King街沿線的2街和4街車站，但會暫停4街夾Brannan站以及會展中心站(Yerba Buena-Moscone) 的Muni服務。

Muni地鐵穿梭列車每五分鐘一班，往返華埠白蘭站和聯合廣場站之間，使得前往華埠和市中心以北地區的交通不會受阻。乘客可以在Powell街站去聯合廣場站搭乘臨時穿梭列車。