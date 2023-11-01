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迎感恩節假期庫市「上海1號」餐廳 即日起喜推套餐特價探親會友、家庭聚餐 歡迎預約訂位循眾要求，「雙重大優惠」活動 延至11/30/23 止

工商訊
醣醋排骨。
醣醋排骨。

秋末冬初，乍暖還寒，11月將迎來美國最重要的感恩假期，感恩節對於美國人而說，等於是中國人的除夕，在這一天，遠方的遊子，都會打包行李返鄉探親，在這個溫馨感人的月份裏，庫市知名餐廳「上海1號」應時應景的推出了多項優惠活動，提早向僑胞賀節。除了現正舉行之「雙重優惠活動」將延續至11月30日截止外，該店最受歡迎的「套餐」也將迎來特價。

上海1號餐廳的優惠活動包括：即日起凡周一至周五光臨上海1號選用套餐組合，2-4 人特價68元（ 原價80元）4-6人特價108元（原價148元）隨餐加送補氣養顏聖品-元盅花旗參燉雞，周末堂食用餐，每桌赠送當日現磨有機豆漿及招牌小菜。

上海1號精心設計的套餐組合，囊括該店所有招牌菜式，介紹如下:

2至4人套餐 

酸辣湯、紅燒肉鹌鹑蛋、上海鹹肉菜、蒜香包口菜、糟溜鱼片、桂花拉糕。

4至6人套餐 

雞蓉玉米羮、燒划水、梅干菜扣肉、上海四喜烤麸、避風塘大蝦、蒜香雞毛菜、蟹粉豆腐、上海鹹肉菜飯、桂花拉糕。

8至10人套餐

老鸭扁尖湯、江南葱油雞、糖醋排骨、咸蛋黄蝦、上海蟹豆腐、红燒黄鱼、乾煸四季豆、九台塔蘇子煲、江南第一蹄、孜然牛肉、上海粗炒麵、上海鹹肉菜飯、酒釀小湯圓。

為了擴大服務，「上海1海」循眾要求，推出正宗台式及上海點心，每日供應時間為上午10時至下午2時30分，種類可謂應有盡有：有機甜/鹹豆漿、油條、甜/鹹飯糰、小米粥、大米粥、煎餅、韮菜盒子、川味醬肉包、上海肉粽、糯米燒賣、鮮肉小籠湯包、川味鮮肉小餛飩、薺菜大餛飩、開陽蔥油拌麵、紅燒牛肉麵、陽春麵、雞絲涼麵、牛肉捲餅、蔥油餅、老上海春捲等等….

中西匯聚的上海菜，融合了多方風味，無論是炒、燉、煄、煨、蒸都不難體會上海人精妙的飲食文化，「水晶蝦仁」鮮嫩脆彈，「醣醋排骨」慢火收汁，味道醇厚，「紅燒肉」紅亮通透，入口回甘，上海菜處處展現了對生活的用心，講究執著也創造了上海菜歷久不衰的地位。「上海1號」餐廳不惜重金聘請宮庭御㕑遠渡重洋前來主理廚政，正是認真看待上海的料理百味，希望原汁原味的呈現給灣區的食家們。不只是炒菜，就連上海點心，也是正宗道地，您不得不嚐。如：鲜肉小籠包、上海小餛飩、上海肉粽/豆沙粽、弄堂蔥油餅、弄堂油燉子、上海春捲、紫米八寶飯、軟糯頭條糕、弄堂滋飯糕、蟹粉小籠包，蝦肉鍋貼、生煎包等。

如果您懐念十里洋場下的濃油赤醬，喜愛古老弄堂的上海美食，歡迎您光臨「上海1號」，因為只有在這裏，您才可以真正享受的到。

餐廳七日營業:周間：上午10時至下2時30分，下午4時30分至晚間9時，周六、日：全天營業。

「上海1號」特備二個豪華貴賓廳，沒有低銷，卡拉ok 無限歡唱。適合公司尾牙、大型聚會。

地址：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino。電話：408-255-1288。網址：Shanghai No.1。

梅干菜扣肉
梅干菜扣肉
紅燒肉鹌鹑蛋
紅燒肉鹌鹑蛋

灣區 小米

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