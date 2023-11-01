Graton Resort & Casino為舊金山APEC領導人會議的首要贊助商首要贊助證明了持續致力於舊金山的成長、發展和成功

2023 年 10 月 24 日，Mayor London N. Breed認可Graton Resort & Casino為舊金山 市的首要贊助商，致力於支持舊金山主辦2023年亞太經濟合作組織 (APEC ) 領導人會議。 本月早些時候， Graton Resort & Casino向舊金山特別活動委員會捐贈了462萬5000美元，該委員會負責所有與APEC相關的籌款活動。該委員會已經超過了其承諾的2000萬美元的籌款目標，並打算繼續籌集資金。貴騰賭場大酒店的慷慨之舉標誌著對APEC成功的重大貢獻，並表明了該企業對促進該市經濟持續增長的承諾。 「貴騰賭場大酒店的貢獻將有助於確保前往舊金山參加APEC的數千名遊客體驗這座城市的最佳體驗，」Mayor London Breed說道。「我謹代表紐約市向Graton致以最深切的謝意，感謝他們的非凡捐贈，以及他們對我們市進步、繁榮和創新的堅定承諾。」

「貴騰賭場大酒店作為APEC峰會的主要贊助商提供的慷慨支持，不僅標誌著確保峰會成功的重要合作夥伴關係，而且也是共同價值觀和承諾的合作夥伴關係，旨在展示我們國家最好的一面、世界領先的多樣性和繁榮。和創新精神，」副州長兼亞太經合組織主辦委員會財務主席埃萊尼·庫納拉基斯 (Eleni Kounalakis)說道。Graton的貢獻將有助於增強下個月會議與會者的體驗。這種支持不僅增強了本次國際會議的實力，也突顯了該公司致力於全球舞台上社區參與的決心。 「我們的企業Graton Resort & Casino致力於社會正義和環境管理，」Graton Rancheria印第安人聯合會部落主席Greg Sarris說。「亞太經合組織會議將凸顯灣區的所有重要特徵，包括我們多元化的人口和創新歷史。舊金山美麗、充滿活力、熱情好客。它仍然是世界上最好、最具前瞻性的城市之一。這就是為什麼我們很自豪能夠成為主要贊助商並熱情支持在舊金山舉行的APEC。」貴騰賭場大酒店和APEC作為2023年舊金山APEC的主要贊助商，Graton Resort & Casino支持會議的韌性、創新和包容性的核心主題。貴騰賭場大酒店致力於幫助北加州 的社區。APEC會議將揭示灣區的所有重要特徵，包括我們多元化的人口和創新歷史舊金山亞太經合組織 APEC（亞太經濟合作組織）是美國在亞太地區推動經濟政策的首要平台，以促進自由、公平和開放的貿易和投資，促進包容性和永續成長。作為我們對該地區和廣泛經濟成長的持久承諾的一部分，舊金山很高興能夠主辦 2023年11月11日至17日在舊金山舉行的APEC領導人會議。APEC將是自1945年聯合國國際組織會議（也稱為舊金山會議）簽署《聯合國憲章》以來在舊金山舉行的最大規模的世界領導人會議。 今年11月，美國將在標誌性的加州舊金山主持2023年亞太經合組織領導人會議。APEC 21個成員經濟體人口占全球近40%，貿易量佔全球近50%。今年亞太經合組織的主題是永續性、包容性、創新和韌性。