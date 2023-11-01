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植牙是您人生的第二副牙齒您對日新月異的「植牙」技術究竟了解有多少？庫市Smile Plant 金尚炫院長給長期忍受失牙之苦的您提出專業建議

工商訊
植牙技術、日新月異，堅固耐用美觀，是您人生第二副牙齒。
植牙技術、日新月異，堅固耐用美觀，是您人生第二副牙齒。

一般到75歲時，近30%的人已經牙齒全部脱落。 您可能會以為這是自然現象，但作為一位植牙專科醫師，我勸您千萬不要相信这樣的話。因為您在牙科治療方面的選擇將影響您一生的口腔甚至全身的健康，我想要做的就是幫您作出適合您的選擇，而這首先要從了解您自己的實際情况開始。

- 第一種情況，如果您只失去了幾颗牙齒，那麼可以通過植牙来修復

- 第二種情況，如果您只剩下幾颗堅固的牙齒，那麼您可以考慮安装局部假牙。 即使時有較大面積的空缺，也可以通過全口植牙來修復，也就是考慮做一整套功能性假牙。

- 第三種情況，如果您的牙齒已全部脱落，或者只剩下幾颗牙齒但無法留用，那您只有两種選擇

一是安装活動假牙（這是過去唯一可行的選擇）

現今則多了 一種選擇，那就是使用種植整體支撑的固定混合義齒。

活動義齒可能是一種最常見的選擇，因為這種方法已經已經被使用數百年了。 但它同時也會带来了許多病患必須忍受的缺點：例如～

1.非常不舒服：它覆盖了您的整个上颚。 不僅說話發音受到影響，也無法很好地品嚐咀嚼食物。

2.支撐力不足：除了您自己的牙龈之外，没有任何東西可以支撑您的活動假牙。牙龈中没了牙齒，牙齦會自然被吸收。 随着時間的推移，假牙會變得鬆動，且無法固定到位。 它可能會在日常活種中突然脱落，例如说话或吃飯的時候。

3.本體容易破裂：由丙烯酸制成的活動假牙，基本上就是一塊塑料，不僅容易磨损並有可能破裂。這也是為什麼戴假牙時不能咀嚼堅硬的食物或水果。

最後由於牙齦持續萎縮，導致假牙不再合適，必須每 5 到 7 年更換一次新假牙。

為了避免以上缺點，混合義齒（植牙）會是比較好的選擇。

首先，在牙床的上弓區或下弓區，單獨或同時各放6 個種植體就能把義齒固定。

其次，採用的材料非常堅固，不易磨损。 也不必担心斷裂，而且可以像自己原生的牙齒一様，咀嚼堅硬的食物和水果。

從外觀、感覺和聲音上都會更加自然。  因為它不會覆蓋您的上颚，由於牙龈的覆盖面積小，患者的舌头會感覺舒適。 說話也會非常自然。

對於牙齒缺損的患者而言，在選擇種植牙之前，更需要考量的是牙床骨質流失的問題。

試想一棵種植在土壤中的樹，如果没有足够的土壤支𣛟，大樹就會經不起風吹雨打。 同樣地，如果没有树，土壤也很容易被風雨冲刷走。 牙龈和牙齒之間的關係正是如此。 如果您没有牙齒，您的牙龈会逐漸被吸收萎縮，最终牙齦下面的骨頭也会被吸收。 一旦發生這種情况，您將花费更多的时间和金钱來修復牙齒 您将需要種植骨粉使將來的植牙體更加堅固。

如果您正飽受失牙之苦，請給自己種一副新牙齒，而不是用牙齦來咀嚼食物。 這是一项值得您终生受益的投资。 另外，請務必每年至少進行两次專業洗牙，照顧好您的牙齒健康，這樣可以防止對您的健康造成更大的傷害，永遠 記住「預防勝於治療！」

Smile Plant 的金尚炫院長，來自牙醫世家，每年有逾千宗成功的植牙案例，診所擁有最新設備，免費諮詢，X 光及牙齦牙齒檢查。

預約專線：408-642-1775，診所地址：10440 S. De Anza Blvd., # D1 Cupertino CA 95014，網址：Smileplantdental.com。

曾擔任UCSF 臨床講師的金尚炫院長，畢業於哥倫比亞大學牙醫學系，學養俱豐技術精...
曾擔任UCSF 臨床講師的金尚炫院長，畢業於哥倫比亞大學牙醫學系，學養俱豐技術精湛，是植牙界的名醫。

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