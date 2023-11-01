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超基因首亮相AABB年會 立志領航再生醫療國際合作

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超基因生技首次參加AABB年會，推廣臍帶血幹細胞領域的貢獻及展望。
超基因生技首次參加AABB年會，推廣臍帶血幹細胞領域的貢獻及展望。

10月14至17日在美國納許維爾舉行的2023 AABB年會，聚集了全球血液和生物治療專家，獲取最新研究、創新領域視角和廣大技術資源。超基因生技首次參加本次年會，收穫來自世界各國關於血液及細胞儲存安全的心得，同時也將對臍帶血幹細胞領域的貢獻及展望推廣出去，相信對再生醫療的國際合作帶來助益。

血液與生物治療促進協會(AABB)，是全世界血庫及輸血業務標準指針的最高認證組織。為期四天的AABB年會中，有超過100場關於血庫、輸血醫學和生物治療等關鍵主題講座。最重要的是，今年重新回到實體模式，與會者能夠與全球的同業面對面，重新建立長期合作關係。超基因生技在本次年會提出未來全球佈局的規劃，讓協會相當驚艷，表示各項網絡會全力支持，同時也邀請超基因參與明年的休士頓AABB年會，更邀超基因生技所屬RMT集團總裁石原智博於大會開幕式演講。

超基因作為代表性生技公司，積極參與海外峰會是接軌國際再生醫療的重要一步。以重度腦性麻痺的王小弟案例為例：王媽媽在生產時即選擇儲存臍帶血，並透過美國杜克大學Dr. Joanne Kurtzburg技術合作，進行全台首例自體臍帶血回輸治療，恢復非常成功。王小弟現今已能說話、藉輔具行走及正常上學，也證明健康幹細胞的妥善儲存，確實能輔助治療。總裁石原智博表示，很多生技業者汲汲營營欲讓公司上市，但他並不在意上市櫃，而是務實地希望受到病痛折磨的人，可以得到幫助。因此超基因串聯各國生技業者，打造強強聯手的合作模式，造福更多人群。

幹細胞在優良的細胞冷凍保存技術下，未來可用於抗老化、提升免疫力、細胞大數據等方面。細胞大數據的建置，是為系統性與科學性治療的重要基礎，超基因對於上述方面均有具體的合作方案與布局。超基因生技一直以來相當重視參與國際活動，今年連續參加2場生醫領域的重要會議，更加強調公司後續與各國發展再生醫療跨國合作的決心。AABB年會與CBA年會都是血液、細胞領域具指標性的峰會，未來超基因不只將持續在年會嶄露頭角，也會密切關注相關組織的其他推廣活動。

超基因生技同仁與大會開幕特別講座主講人合影。
超基因生技同仁與大會開幕特別講座主講人合影。
RMT集團總裁石原智博於AABB大會開幕式留影。
RMT集團總裁石原智博於AABB大會開幕式留影。

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