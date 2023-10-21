台南東山柴焙桂圓山頂壯圓11月10至12日庫市永和超市免費試吃

柴燒桂圓需經六天五夜，以土窯柴燒，細火烘焙方能製成。

您是否聽過「山頂壯圓」？那是一個堅持使命，以土窯慢火燻烘龍眼的感人故事。

陳昀美-台灣龍眼農業的第三代，大學讀的是社會學系，大四那年，剛好遇到莫拉克風災，龍眼的產量僅剩五分之一，照理應該讓價格變高，但大量進口泰國及越南 的脫水龍眼，大大打擊了台灣的龍眼農家，進口龍眼價格便宜且外觀難以分辨，卻跟台灣傳統柴燒煙薰的龍眼口感差很多。

陳昀鎂對此感到很不甘心，從小看父親和爺爺對台灣傳統土窯柴燻龍眼乾的辛勞，想著台灣傳統土窯柴燻龍眼乾的美好滋味，決定返鄉承接家業。這股不甘的力量，讓陳昀鎂決定進入中興生物管理系就讀，全盤瞭解整個農業機構、經營模式。

畢業後完全投入龍眼的行業，用土窯及龍眼木柴燒的方式烘焙龍眼乾，保留這種傳統。並創立「山頂壯圓」，行銷自家烘焙的龍眼乾並且研發新產品，挑戰氣候和通路困境，終於讓老產業有了新的契機。

要將龍眼烘到乾為止，須歴經六天五夜。若沒有全乾，龍眼乾容易發霉，保存困難，所以從採收後就須加緊腳步，開始燒柴，並每兩小時就必須添一次柴火，且日夜陪在灶口，防止龍眼燻黑烤焦；後續脫枝、翻焙、分級、去殼、去籽、分級的繁複工法，都需與時間賽跑，在悶熱中耐心緩慢等待。平均9台斤的新鮮帶殼龍眼只能獲得1台斤桂圓，彌足珍貴。

為了守住家傳的好品質，陳昀美和家人歷經十年的堅持，做好烘焙每一個環節，希望品嘗到的每個人，都能在圓潤飽滿的核果中，聞到淡淡煙燻香及嚐到香甜龍眼味道的龍眼乾。

「山頂壯圓」的柴焙龍眼乾來自於台南市東山區，全程用龍眼木煙燻，除在台灣銷售，也開始外銷海外，跨足歐美澳。北加州 目前在Cupertino永和超市，Sacramento金陽超市和南加 州好湯慢慢銷售。產品有帶殼龍眼乾，桂圓肉，桂圓黑糖地瓜酥和龍眼花茶。

11月10至12日上午11時至下午5時，於庫市永和超市舉行之展銷試吃會。您不僅有機會品嚐到美味的東山柴培桂圓，也可以吃到純手工製作無添加的「柴焙桂圓黑糖地瓜酥」，它是用土窯柴焙桂圓肉，加入台農57號地瓜，混入黑糖與麥芽純手工壓製而成，香甜酥脆的好口感，讓人一吃難忘，佳節將屆，「柴焙桂圓」「黑糖地瓜酥」，是您訪親會友最佳伴手禮。