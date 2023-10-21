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松柏園重陽思親祈福法會 免費午餐精美抽獎

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金山灣區園林式百年風水寶地松柏園大門。
金山灣區園林式百年風水寶地松柏園大門。

金山灣區園林式百年風水寶地。松柏園是非謀利永久性的陵園，藏風聚氣，園林式管理，提供土葬，火葬，骨灰神龕，靈廟及花園式家庭墓穴，墓園，殯儀一條龍，全面、周到、完善的服務。

重陽節期間，松柏園及屬下的安樂園特別推出多處全新開發區，用多種選擇，預購有非常多優惠，切勿錯過。

松柏園重陽思親誦經祈福活動，使逝者安息，生者安心。時間：10月21日（周六）上午11時至下午2時，由妙蓮仙館法師主持，10月22日（周日）上午11時至下午2時，由純陽精社齋姑主持，地點：1701 Hillside Blvd,夾Serramonte Blvd (松柏園新區園內)。

特設壇前超渡，歡迎報上超渡的祖先姓名，費用全免，可傳真：650-550-8800或電：650-550-8820查詢。當日祭祖思親法會，提供午餐，並有豐盛的抽獎活動，精美禮品包括現金、金飾品、禮品卡等。免費參加。

松柏園華人部地址：1201 El Camino Real, Colma, CA 94014，電話：650-550-8808。三藩市諮詢處：732 Washington St, San Francisco，花園角旁，電話：415-828-8463。

樂園 灣區 華人

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