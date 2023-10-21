理財講座介紹退休年金最新開戶獎金高達45%

理財專家黃曉東。

最近一年股市波動很大，很多人的401K 縮水20%左右，可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金 嗎？現在有很多的年金，有些有很高的獎金，有些沒有開戶獎金，到底哪一種最好？作為資深財務顧問，比較了多家的指數年金產品，現在給大家詳細分析各種年金的優缺點：

1.開戶馬上有最高45%的獎金進入退休收入賬戶！當股市下跌時，賬戶不跌，當股市上漲時，賬戶跟著漲指數的200%，而且漲的比市場的還多！10年後可以開始領取退休收入，開始後，每年收入就鎖定不會低於當時的收入，還會繼續隨指數而上升！如果在55歲存入10萬，在65歲開始領終生收入，每年可以領2.3萬，收入只漲不跌！用不完可以把錢留給家人。

如果要早點領取收入，7年可領的也有年金40%的開戶獎金，馬上可以領的有開戶獎金25%！這種年金可馬上開始領取收入，跟前面的年金一樣，收入也是每年增加！用不完帳戶裡的錢就離開了，賬戶餘額會留給受益人！

2.第2種年金沒有開戶獎金，但是它的年均回報是8%-12%，可以馬上每年開始領取10%作收入，如果未領取收入，則帳戶價值延稅增長！6年以後可以提領部份或全部的賬戶價值，以60歲的人放20萬舉例，馬上可以領每年2萬，每年都領2萬後，將來到95歲保單領了65萬，還剩下17萬5留給家人。

這種年金保本增值，沒有手續費！很適合想把401K的錢放在安全的地方，市場下跌時保本，市場上漲時可以跟者漲，想用錢可以取出，不想動就讓它繼續漲，將來可以留給後代！上面兩種年金都可以做1035轉換老的年金，或是把401K、403B的錢轉出，轉過來後不用繳稅，將來領取收入時才依照領出的收入來繳稅。這樣就可以做到延稅成長，讓你的資金成長更快！

3.第2種年金開戶獎金還有另一個作用，就是每年提領的錢可以用作保費來買長期護理保險 。現在加州準備對所有人加徵長期護理稅，用來將來支付日益高漲的長期護理費用，但政府給予的保險很有限，並不划算，如果你自己購買長期護理保險則可以免交這種稅。

到底要買哪一種才對？怎麼買最划算？ 我們會同時介紹各種長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓錢不白花！

想了解詳情請來參加講座。地址：3100 Mowry Avenue, Fremont，講座定於10月28周六下午2時舉行，請來電報名：408-466-0233，找梁小姐。如果不能來現場可以參加網絡講座，請致電或電郵至：[email protected]，會把連接發給讀者。