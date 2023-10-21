夏威夷中華總工會檀香山華埠文化廣場舉辦中華民國雙十升旗及遊行
由夏威夷中華總工會於檀香山華埠文化廣場舉辦中華民國112年雙十升旗及遊行活動於10月7日周上午10時在檀香山華埠文化廣場中庭舉行，僑界社團出席極為踴躍，國父孫中山先生外曾孫王祖耀也出席了這場紀念活動。
升旗儀式於上午10時開始，美中兩國國旗在兩國的國歌聲中於陽光下冉冉升起，經文處長林暉程於致詞時向主辦及出席升旗儀式的僑團致謝，感謝眾人持續支持中華民國。
林暉程表示，檀香山是革命團體興中會發源地，它對中華民國的創建也具有重要貢獻．近年台灣多元社會持續勃發展自由民主，它在半導體生產領域高居世界領先地位，這些都成為華人社會引以為傲，特別是它成為真正實踐三民主義的典範。林暉程也代表該處對僑界長期以來的情誼與支持表示感謝。
10時30分遊行隊伍由文化廣場的西門出發，走到國父孫中山先生的銅像前，依序向銅像獻花致意，全部儀式到上午11時30分結束。
出席今年雙十遊行的僑團與僑領分別有僑務委員何文祥，檀香山市議員Tyler Dos Santos-Tam辦公室主任、阮保焯、郭秋蘭、松鶴公司總經理陳淑惠、中國國民黨檀香山總支部、夏威夷越棉寮華人聯誼會、華人聯誼會、中華文化服務中心、夏威夷台灣同鄉會、夏威夷台灣人中心、夏彎學苑、華埠商家社區協會、夏威夷台灣客家協會、夏威夷台灣同鄉聯誼會、夏威夷太極健身會、林西河堂、國際佛光會夏威夷協會、王明德堂、孫逸仙和平教育基金會、烏石寄盧、至公總堂、夏威夷中華總會館、龍岡青年團、興中龍獅隊、楊德體育會龍獅團等。
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