粉紅絲帶 ● 愛心獻東華慈善晚會22日隆重舉行

粉紅絲帶不僅象徵對乳癌的關注，更是對健康與美麗的承諾。誠摯地邀請讀者參加由國際華人 女性健康協會主辦，於2023年10月22日在半島豪苑酒家隆重舉行的「粉紅絲帶●愛心獻東華」慈善晚會。這次慈善晚會的捐款將用於支持東華醫院的乳癌防治服務，同時呼籲社會關注乳房健康，以終結乳癌為目標。

乳癌病例在全球持續持續增加，每年有超過200萬名女性被診斷出罹患此病；僅在2020年便約有68.5萬人不幸因乳癌過世。 此外，乳癌也是女性最常見的惡性腫瘤之一，已成為女性健康領域的重大挑戰。除了對患者的身體健康造成影響外，也深遠影響著患者的心理健康。然而，透過早期的檢測 、診斷和治療，我們可以積極提高治癒的機會。

正因如此，我們希望透過「粉紅絲帶・愛心獻東華」慈善晚會喚起廣大社區對乳房健康的關注，並鼓勵更多人定期進行乳房檢查。同時，透過籌集善款來支持東華醫院改善社區的乳癌防治服務，讓更多社區居民受益。

東華醫院是一間非牟利社區醫院，至今已服務三藩市灣區124年。秉承著寶貴的傳統，東華醫院一直致力於為當地社區，特別是基層和弱勢族群，透過適合病患文化和語言的方式來提供優質的醫療服務。此外，在新冠疫情 期間，東華醫院不但預防及阻止疫情在華埠大規模爆發，更協助保護整個三藩市的安全。從檢測、追蹤、疫苗接種、治療，到外展及雙語教育，東華醫院均全力以赴，為三藩市社區健康做出卓越貢獻。

由國際華人女性健康協會主辦的「粉紅絲帶・愛心獻東華」慈善晚會，旨在呼籲社區女性關注乳房健康。國際華人女性健康協會的使命是匯集全球女性健康資源，傳遞健康生活概念和方法，讓世界更美麗、更有活力。是次活動也彰顯了國際華人女性健康協會和東華醫院對女性健康的關切與承諾。

慈善凝聚力量，關懷傳遞希望。我們由衷感謝每一位善長、合作夥伴、志工和社會各界朋友的信任與支持。我們誠摯邀請您加入我們的行列，共同努力，為女性的健康獻出一份力量。讓我們攜手合作，共同實現更美好，更健康的未來。

活動詳情，請到：icwausa.org/2023/08/28/2023-pink-ribbon-charity-event-in-san-francisco-w-chinese-hospital/。期待大家共襄盛舉，順祝安康。