華美銀行公佈2023年第三季度財報淨利潤達2.88億元

華美銀行在第三季度又取得收入和淨利息收入雙創新高的傲人成績。圖為華美銀行大樓。

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票 代號為「EWBC」）於10月19日公佈2023年第三季度財務報告。第三季度淨利潤達2.88億元，稀釋每股收益2.02元。截至2023年9月30日，總貸款 再攀新高，達509億元。平均資產報酬率為1.66%，平均普通股權益報酬率為17.28%，平均有形權益報酬率為18.65%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng）表示：「在第三季度中，華美銀行繼續穩健發展，協助客戶把握機遇，邁向成功。繼今年上半年刷新淨利潤的新紀錄後，我們在第三季度又取得了收入和淨利息收入雙創新高的傲人成績。同時，透過採用審慎的營運發展策略，銀行的貸款和零售銀行客戶存款均實現了多達10億元的增長。這些亮眼的發展表現和領先同業的營運效率都印證了華美銀行商業模式的持久性和多元性。」

「我們的資產負債表讓我們有充足的實力幫助客戶蓬勃發展。華美銀行將再接再厲，保持優異的營運表現，在2023年再創盈利新紀錄，以強勁的實力邁入2024年。」吳建民總結到。「我們對自身的獲利能力、信貸品質和資本水平充滿信心，因此，華美銀行董事會同意於第四季度重啟股票回購計畫。」

財報概要· 資產雄厚 – 截至2023年9月30日，總資產為683億元，較2023年6月30日的685億元減少2億元，表明資產負債表效率有所提高。

2023年第三季度平均生息資產總額為651億元，較2023年第二季度的641億元增長10億元或2%。平均生息資產增長主要得益於平均未償還貸款增長了10億元。

·總貸款再攀新高–截至2023年9月30日，貸款總額創紀錄，達509億元，較2023年6月30日的498億元增長11億元或2%；較2022年9月30日的475億元增長35億元或7%。

·總存款保持穩健–截至2023年9月30日，存款總額為551億元。由於批發存款(wholesale deposits）減少16億元，同時零售銀行客戶存款增加10億元，因此，2023年第三季度存款總額較6月30日的557億元，減少6億元或1%；較2022年9月30日的539億元增長12億元或2%。截至2023年9月30日，無息存款佔存款總額的29%。該比率在2023年6月30日為30%。

·資本水平強勁–截至2023年9月30日，華美銀行股東權益為66億元或每股46.62元，均較第二季度增長2%。截至2023年9月30日，股東權益比率為9.66%，較第二季度增長0.23%。

華美銀行董事會宣佈將於2023年11月15日派發2023年第四季度普通股現金股息 ，股息為每股0.48元，股東將依其於2023年11月1日的持股份額獲派股息。