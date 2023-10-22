美國藍夢海參靈芝皇 送禮自用必備良品

藍夢海參靈芝皇（Reishi Max with Sea Cucumber）是藍夢藥業的熱銷產品之一。

冬天快到了，食慾大增，腸胃運化轉旺，此時進補更能發揮作用。俗話說：立冬吃海參+靈芝，整個冬天不感冒。藍夢海參靈芝皇（Reishi Max with Sea Cucumber）是藍夢藥業的熱銷產品之一，也是最佳食補健康保健品，讓生活節奏快的您，無需再有泡發海參和煮靈芝湯的麻煩，是送禮自用必備良品！

藍夢海參靈芝皇全球首創採用南美洲的頂級海參，和多種高濃度有機赤靈芝包括：赤靈芝提取物（Red Reishi Mushroom)，全破壁靈芝孢子粉（Ganodonma Mushiroom)，舞茸靈芝（Maitake Mushiroom）和桑黃靈芝（Meshima Mushroom）的精選組合，高溫低壓洗滌消毒，去除海參和靈芝上殘留的重金屬，化學物質等，再經過納米緩釋技術提純。

海參富含蛋白質、鈣、鉀、鋅、鐵、硒、錳等活性物質，赤靈芝富含靈芝多糖，靈芝多肽，三萜類及18種胺基酸且不含膽固醇，是高蛋白、低脂、低糖，對高血壓 、冠心病、肝炎等病患及老年人的食療聖品。海參和靈芝的絕佳組合，可以強身健體、滋陰養顏，猶如生命保鮮劑，每天吃2顆濃度等於吃1條海參和半個赤靈芝的營養成分。

頂級海參和多種有機赤靈芝，具有以下功效：1.幫助預防/抗癌；2.保護肝臟；3.保護腎臟，幫助抑制尿酸；4.增強肺部健康和呼吸系統功能；5.有助降三高，預防心腦血管病；6.幫助調整血糖，有效預防和改善糖尿病併發症；7.能滋陰補血；8.能補腎益精，幫助壯陽，提高性功能；9.增強機體免疫系統，美白祛斑，抗衰老；10.改善骨質疏鬆，補充鈣質；11.預防和改善類風濕性關節 炎；12.抗神經衰弱、改善失眠、提高記憶力；13.有助促進生長發育；14.抗疲勞，增強體質，提高身體機能；15.抗輻射。

美國藍夢/無限藥業產品包括：藍夢蜂膠皇、藍夢海參靈芝皇，無限心脈通、無限康糖靈、無限關節靈、無限前列寶、無限養腦金、無限保肝皇、無限麗人寶、無限真享瘦。全部產品美國生產製造，均通過美國NSF/GMP標準的成分分析檢驗（包括膠囊和成分）且高科技、高成本研製，使用植物纖維膠囊，100%純植物配方，無任何副作用，適合素食者服用，效果更好，更安全又健康。

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