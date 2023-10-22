疫情後首個東北團中國青旅假期冰雕團廣受歡迎

壯觀的東北冰雕受到遊客熱烈歡迎，報名踴躍。

廣受北美僑胞好評的美國中青旅「青旅假期」疫情 后推出的中國東北冰雕團受到遊客熱烈歡迎，報名踴躍，此團1/11，1/18出發已經額滿，現加開一團1/16出發。介紹如下：東三省地處中國東北，自古泛稱「東北」，明朝後俗稱「關東」（指山海關以東地區），從清朝開始至今就稱為東三省。哈爾濱的浪漫冰雪；長春的獨特歷史；滿清入關前的瀋陽故宮；大連的海洋文化；旅順博物館 等每年都吸引大批遊客前往遊覽。

哈爾濱的冬天，最壯觀的是松花江畔的冰雪大世界。哈爾濱冰雪大世界是一個以冰雕雪雕景觀為主的主題公園，是全球規模最大的冰雪主題樂園 ，千姿百態的冰雪創作，如玉砌銀鑲的藝術精品，令人嘆為觀止。「哈爾濱冰雪節」已經成為世界聞名的冬季旅遊項目。

第一天美國-哈爾濱，第二天抵哈爾濱，第三天哈爾濱，遊覽松花江風景區和-太陽島。參觀哈爾濱冰雪節期間最著名的景點冰雪大世界，各式各樣的冰雕、冰燈，令人留連忘返。第四天哈爾濱-長春，遊覽沙俄入侵東北時建的大圓頂索菲亞教堂，中央大街。

第五天長春-吉林-長春，遊覽松花湖，隕石紀念館，北山公園，玉皇閣，藥王寺。第六天 長春-瀋陽，遊覽清朝末代皇帝愛新覺儸•溥儀的僞滿洲國皇宮，參觀瀋陽故宮。第七天瀋陽-本溪-瀋陽，遊覽本溪水洞和北陵。第八天瀋陽-大連，遊覽濱海路，北大橋，星海廣場，虎雕廣場和百年城雕。第九天大連-旅順-大連，遊覽旅順口（甲午戰爭地），白玉山等景點。

第十天大連-美國。團費1599美金，包含國内旅遊交通，入住頂級五星酒店（哈爾濱香格里拉大酒店，瀋陽皇冠假日酒店等，大連凱賓斯基酒店等)，一日三餐（含各地風味餐，哈爾賓東北火鍋，長春酒店自助晚餐，吉林三套碗風味，瀋陽韓式烤肉，大連海鮮宴)，景點門票，英語導遊和旅行保險。

「青旅假期」的中國系列團有：中國精華遊系列、長江三峽遊系列、西南民族風情遊系列、九寨溝張家界遊系列、古絲綢之路遊系列、中原古都文化遊系列、西藏遊系列、東北山東遊 系列、內蒙古寧夏大漠遊系列、東南名山名水遊系列、佛教名山遊等眾多行程，行程安排合理順暢，服務品質有口皆碑。

詳情請電中國青旅假期或各特約旅行社，或親臨：605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。網址：www.cytstours.com，電話：415-732-7000。