庫市上海1號 即日起推出 雙重特大優惠

「上海1號」特備兩個豪華貴賓廳。

「金秋10月」日夜溫差大，正是秋季進補最佳時機，庫市最知名的上海餐廳

「上海1號」特別推出「雙重特大優惠活動」，即日起，凡於周間光臨，無論消費額多少，送補氣養顏聖品-元盅花旗參燉雞（節假日除外)，周末堂食用餐，每桌赠送當日現磨有機豆漿及招牌小菜。

雙重大優惠活動，將於10月31日截止，敬請把握良機，早日前往。

餐廳每日供應之特價套餐，2人至10人，經濟實惠，內容囊括該店所有招牌菜式，適合您訪親會友、家庭聚餐點選。

2至4人套餐-78元

酸辣湯、紅燒肉鹌鹑蛋、上海鹹肉菜、蒜香包口菜、糟溜鱼片、桂花拉糕。

4至6人套餐-138元

雞蓉玉米羮、燒划水、梅干菜扣肉、上海四喜烤麸、避風塘大蝦、蒜香雞毛菜、蟹粉豆腐、上海鹹肉菜飯、桂花拉糕。

8至10人套餐-248元

老鸭扁尖湯、江南葱油雞、糖醋排骨、咸蛋黄蝦、上海蟹豆腐、红燒黄鱼、乾煸四季豆、九台塔蘇子煲、江南第一蹄、孜然牛肉、上海粗炒麵、上海鹹肉菜飯、酒釀小湯圓。

為了擴大服務，「上海1海」循眾要求，推出正宗台式及上海點心，每日供應時間為上午10時至下午2時30分，種類可謂應有盡有：有機甜/鹹豆漿、油條、甜/鹹飯糰、小米 粥、大米粥、煎餅、韮菜盒子、川味醬肉包、上海肉粽、糯米燒賣、鮮肉小籠湯包、川味鮮肉小餛飩、薺菜大餛飩、開陽蔥油拌麵、紅燒牛肉麵、陽春麵、雞絲涼麵、牛肉捲餅、蔥油餅、老上海春捲等等。

在南灣地段，想要吃到正宗道地的上海菜，其實並不容易，主要是上海菜講究食材，製作繁複，好吃與否，端賴廚師精湛廚藝，「上海1號」不惜重金，禮聘女宮庭大廚主理，口味正宗道地，招牌菜包括：上海腌篤鮮湯、老鴨扁尖湯、上海鹹肉菜飯、上海炒年糕、松鼠桂魚、紅燒鱈魚划水、響油鳝魚絲、蟹粉豆腐、水晶蝦仁、本幫紅燒肉鵪鶉蛋、紅燒/ 清燉獅子頭、江南第一蹄、面筋塞肉、糖醋排骨等，道道皆美味，歡迎您親來品嚐。

餐廳每日供應的招牌點心，更是不得不嚐，鲜肉小籠包、上海小餛飩、上海肉粽/豆沙粽、弄堂蔥油餅、弄堂油燉子、上海春捲、紫米八寶飯、軟糯頭條糕、弄堂滋飯糕、蟹粉小籠包，以及煎的皮酥肉香的蝦肉鍋貼及生煎包。

當滋滋出鍋時，伴隨著鍋氣，新鮮上桌，輕咬一口，肉香、油香、蔥香、芝蔴香全部交融於口中，這絕頂的美味，

只有在「上海1號」才可以完全享受的到。

餐廳七日營業周間：上午10時至下2時30分，下午4時30分至晚間9時，周六、日：全天營業。

「上海1號」特備兩個豪華貴賓廳，沒有低銷，卡拉ok 無限歡唱。歡迎電話預約訂位。