金城銀行慶祝38周年慶捐款支持Taylor和Kerr High School藝術教學

左起:金城銀行吳國駒總經理，楊明耕副董事長、曾柏樺副董事長、吳光宜董事長、Kerr High School 藝術總監Julie Ryan、 Alief學區業務暨社區聯絡主任Dee Jones、林懿明執行長、董事譚秋晴副市長、Al Duran副董事長。

為慶祝創行38周年慶並回饋社區，金城銀行舉辦三十八周年行慶活動。金城銀行捐贈共一萬美元給Taylor和Kerr High School，以支持藝術教學活動。

為感謝社區朋友們與金城銀行歡慶38周年，特別推出特優儲蓄帳戶並專享12個月定期存款優惠，年利率高達5.00%apy 和5.15%apy，優惠內容請洽各分行，歡迎朋友蒞臨惠顧。

10月5日周四在金城銀行總行，金城銀行吳光宜董事長、楊明耕副董事長、曾柏樺副董事長、Al Duran副董事長、董事譚秋晴副市長、林懿明執行長、吳國駒總經理，台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長、張家華組長、華僑文教服務中心王盈蓉主任、黃依莉副主任、中華民國雙十國慶籌備會主任委員楊崇肯、休士頓台商會會長徐世鋼與Alief學區業務暨社區聯絡主任Dee Jones、Taylor High School校長Mary Williams和Kerr High School 藝術總監Julie Ryan等貴賓，均撥冗參加，為三十八周年慶獻上祝福。

吳光宜董事長表示：「感謝所有客戶和社區好朋友們對於金城銀行的一貫支持！金城銀行自1985年創行以來，傾聽客戶需求並提供高品質的金融服務以配合客戶的業務成長；協助客戶因應科技發展，調整金融選擇，期望和客戶一起邁向成功。感謝所有股東、客戶和社區好朋友們的支持和肯定！金城銀行董事會、經營團隊和所有同仁也將秉持專業和熱誠，以更謹慎和高效率的服務，與所有客戶攜手並肩，相互支持，共創榮景！」

金城銀行林懿明執行長表示：「 金城銀行在2022年和2023年的表現持續傑出，總資產額更突破十六億美元，達到創行以來的歷史新高點。金城銀行除了德州五個據點，我們今年在北加州灣區 增設佛利蒙(Fremont) 分行，現在加州大洛杉磯地區設有阿罕布拉(Alhambra)、羅蘭崗(Rowland Heights)和塔斯丁 (Tustin)三家分行，並設有爾灣(Irvine)貸款 辦公室；在舊金山灣區則設有佛利蒙(Fremont), 庫比蒂諾(Cupertino)和密爾布瑞(Millbrae)三個分行，並設有一個貸款辦公室；望能擴展銀行的服務層面，以滿足客戶的金融需求。」

如需更多相關訊息或有疑問，請參閱金城銀行網站www.goldenbank-na.com或與各分行聯絡查詢。

金城銀行總行：9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036。電話: 713-777-3838。Cupertino Branch: 10562 S, De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014。電話: 408-446-1196。Millbrae Branch: 39 S. El Camino Real, Millbrae, CA 94030 電話: 650-745-1615。Fremont Branch: 46324 Warm Springs Blvd, Suites 707, Fremont, CA 94539 電話: 510-916-1388。